Bursa-Beşiktaş maçı için şok gelişme

T24 - Bursaspor ve Beşiktaş kulüpleri, 2011-2012 sezonunda kendi aralarında oynayacakları müsabakalara, rakip takım taraftarı götürülmemesi kararı aldıklarını Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdi.



TFF'den konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Bursaspor ve Beşiktaş kulüpleri ile İstanbul ve Bursa Valilikleri, 2011-2012 sezonunda kendi aralarında oynayacakları müsabakalara, rakip takım taraftarı götürülmemesi kararı aldıklarını TFF'ye bildirdi. Bu gelişmeyi kamuoyu ile paylaşmak isteriz” denildi.







