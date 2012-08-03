Bursa Belediyesi, İDO'ya rakip oluyor!

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, İDO ile ilgili gelen şikayetler üzerine kendi şirketlerini kurarak Bursa ile İstanbul arasında karşılıklı deniz otobüsü seferleri düzenlemeye karar verdiklerini kaydetti.

Şirketi kurduktan sonra çalışmalara hemen başladıklarını ve iskeleler için izin müracaatlarında bulunduklarını dile getiren Altepe, şöyle devam etti

“İstanbul şehir hatlarına bağlı Kabataş iskelesinin kullanılmasına ilişkin kararname, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın önünde duruyor. Ben buraya gelmeden önce kendisiyle görüştüm. Bir an evvel gemileri alıp, eylülde seferlere başlamak istediğimizi söyledim. O da başvuruyu belediye şirketinin yapması nedeniyle bir sorun olmadığını belirterek, onay verdi ve kararnameyi hemen imzalayacağını söyledi. Bundan sonra geriye gemilerin getirilmesi kaldı."

Altepe, daha önce alınması için ön anlaşmaya vardıkları gemileri Bursa'ya getirerek, seferleri başlatmayı planladıklarını anlatarak, “İnşallah Eylül ayı itibarıyla, iki şehir arasında rahat, problemsiz bir deniz ulaşımım mümkün olacak Seferler Güzelyalı ile Kabataş iskeleleri arasında başlayacak. Gelen talebe göre iskele sayısını artırabiliriz” ifadelerini kullandı.