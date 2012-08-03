T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bursa Belediyesi, İDO'ya rakip oluyor!

Bursa Büyükşehir Belediyesi, İDO'ya rakip bir firma kuruyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin onay verdiği proje ile eylül ayında seferlere başlanması planlanıyor

03 Ağustos 2012 19:52

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, İDO ile ilgili gelen şikayetler üzerine kendi şirketlerini kurarak Bursa ile İstanbul arasında karşılıklı deniz otobüsü seferleri düzenlemeye karar verdiklerini kaydetti.

Şirketi kurduktan sonra çalışmalara hemen başladıklarını ve iskeleler için izin müracaatlarında bulunduklarını dile getiren Altepe, şöyle devam etti
 
“İstanbul şehir hatlarına bağlı Kabataş iskelesinin kullanılmasına ilişkin kararname, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın önünde duruyor. Ben buraya gelmeden önce kendisiyle görüştüm. Bir an evvel gemileri alıp, eylülde seferlere başlamak istediğimizi söyledim. O da başvuruyu belediye şirketinin yapması nedeniyle bir sorun olmadığını belirterek, onay verdi ve kararnameyi hemen imzalayacağını söyledi. Bundan sonra geriye gemilerin getirilmesi kaldı."
 
Altepe, daha önce alınması için ön anlaşmaya vardıkları gemileri Bursa'ya getirerek, seferleri başlatmayı planladıklarını anlatarak, “İnşallah Eylül ayı itibarıyla, iki şehir arasında rahat, problemsiz bir deniz ulaşımım mümkün olacak Seferler Güzelyalı ile Kabataş iskeleleri arasında başlayacak. Gelen talebe göre iskele sayısını artırabiliriz” ifadelerini kullandı.
 

ETİKETLER

idoburda belediyesi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24