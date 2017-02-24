Bursa Belediye Başkanı: Yeni keşfedilen gezegenlerden birinin Ulu Cami minberine işlendiğini düşünüyoruz!

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Recep Altepe, NASA'nın 7 gezegen keşfettiğini duyurmasının ardından ilginç bir açıklama yaptı. Altepe, yüzyıllar öncesinden Ulu Cami'nin minberine işlenmiş farklı cisimler bulunduğuna işaret ederek astronomi uzmanlarını inceleme yapmak üzere kente davet etti. Altepe, "Yaklaşık 80 yıl önce var olduğu bilinen Plüton, 618 yıl önce bu minbere işlenmiş. Burada gizemini koruyan farklı bir gezegen de var. Bu gezegenin de bugünlerde bilim adamlarının üzerinde çalıştığı ve 'Yeni gezegen bulundu' şeklinde açıklama yapılan gezegenlerden biri olduğunu tahmin ediyoruz" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre Altepe, Bursa'da Ulu Cami minberindeki cisimlerin, astronomiye dair önemli ipuçları verebileceğini belirtti.

Bursa'nın değerleriyle geleceğe ışık tuttuğunu anımsatan Altepe, ilmin ve medeniyetin kaynağının Anadolu olduğunu aktardı. Altepe, şöyle devam etti:

"Bilim adamlarımız dünyaya ilmi öğretti. Sıfırı, pi sayısını, sinüsü, kosinüsü, yer çekimini ve atomun parçalanmasını da bizim bilim adamlarımız Batı'ya naklettiler. İşte onlardan biri de astronomi ile ilgili çalışmalar. 'Dünya yuvarlaktır' dediğinde başına gelmedik kalmayan Galileo Batı'da bunları savunurken ondan 230 yıl kadar önce Bursa'da Ulu Cami yapımında 1399 yılında buraya güneş sistemi işlenmişti. Bu sistem, Kadızade-i Rumi ve Molla Fenari'nin ortak görevlerinde, her ikisinin de isminin geçtiği önemli bir eser.”

Minberde Plüton'un da olduğuna değinen Altepe, şunları söyledi:

"Yaklaşık 80 yıl önce var olduğu bilinen Plüton, 618 yıl önce bu minbere işlenmiş. Burada gizemini koruyan farklı bir gezegen de var. Bu gezegenin de bugünlerde bilim adamlarının üzerinde çalıştığı ve 'Yeni gezegen bulundu' şeklinde açıklama yapılan gezegenlerden biri olduğunu tahmin ediyoruz. Bilim adamlarımız çok daha önceden bunların çalışmalarını yapmışlar, 618 yıl önce tarih atarak buraya işlemişler. Tüm bilim adamlarını, astronomları ve bu konuda yetkili otoriteleri çağırıyoruz. Gelsinler, bunların sırlarını çözsünler ve buradan Batı'ya verdiğimiz bu ilim ve bilgileri en güzel şekilde ortaya çıkarsınlar. Bu konuda elimizde güzel bir kaynak var. Herkesi Bursa'ya, Ulu Cami'ye ve bu eserleri aydınlatmaya davet ediyoruz."

Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi (BTM) Astronomi Danışmanı Astronom Dr. Bülent Yaşarsoy da minberin üzerinde gök cisimlerini andıran şekiller bulunduğunu ifade etti.

Bu şekillerin farklı kaynaklar tarafından gezegenler olarak tanımlandığının söylendiğini aktaran Yaşarsoy "Ayrıntılı çalışmalar yapılmadığı için bilimsel açıdan bir şeylere atıfta bulunmak çok doğru değil. Ancak 2016 yılının Ocak ayında Kaliforniya Teknoloji Üniversitesinde astronomlar güneş sistemi içinde daha büyük bir gezegenin olması gerektiğini düşünüp yaptıkları matematiksel hesaplamalar sonucunda 10 dünya kütlesi büyüklüğünde bir cismin Plüton'dan da daha uzakta konumlanması gerektiğini hesapladılar. Ancak bununla ilgili gözlemsel sonuçları ellerinde yok. Aynı şekilde 1930'lu yıllarda da Plüton bulunurken aynı teknikle bulunmuştu. Minbere bu açıyla baktığınız zaman burada bir tane daha obje var. Bunu bilimsel olarak gezegen diye yorumlamak bilim etiği açısından çok doğru değil. Bilim insanları buraya gelip araştırmalar yaparak yeni gezegeni bularak burayla ilişkilendirebilir" dedi.