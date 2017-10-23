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"Bursa Belediye Başkanı istifa etmeyeceğini Erdoğan'a iletti"

Recep Alatepe bugün saat 16.00'da açıklama yapılacak

23 Ekim 2017 14:50

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, AKP'de yaşanan istifa krizi hakkında konuştu. Selvi, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe'nin istifa etmeyeceğini Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a ilettiğini söyledi.

CNN TÜRK yayınında konuşan Selvi, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in istifasının kesin olduğunu fakat Gökçek'in son birkez Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek istediğini söyledi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe'nin ise istifa etmeyeceğini Erdoğan'a ilettiğini söyleyen Selvi, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Edip Uğur süreçin ise kendi iradesi doğrultusunda geliştiğini ifade etti.

Bu sürecin uzamasının ise AK Parti'ye zarar verdiğini kaydeden Selvi, istifa süreçlerinin bu ay sonunda gerçekleşmezse AK Parti'nin yeniden bir durum değerlendirlemesi yapacağını söyledi. 

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