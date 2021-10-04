Bursa barosunda başkan yeniden Gürkan Altun

Bursa barosunun, pandemi gerekçesiyle defalarca ertelenen genel kurulu tam bir yıl aradan sonra “olağanüstü” olarak gerçekleştirildi.

Cumartesi gerçekleştirilen ilk toplantıda Gürkan Altun Başkanlığı’ndaki yönetim ve kurullar ibra edilirken, bugün (3 Ekim 20201) yapılan seçimlerde iki aday yarıştı. Mevcut başkan Gürkan Altun ile İrfan Koçak’ın listelerinin karşı karşıya geldiği seçimde ipi göğüsleyen yine Gürkan Altun oldu. 4 bin 449 avukatın bulunduğu Bursa Barosu’nda 3bin 444 avukat oy kullandı. Geçerli 3315 oyun 1894’ünü alan Gürkan Altun yeniden Bursa Barosu Başkanı oldu. Diğer aday İrfan Koçak ise 1330 oy aldı.

Bursa Akademik Odalar Birliği’nde gerçekleştirilen ve Osmangazi İlçe Seçim Kurulu gözetiminde yapılan seçimlere katılım oranı yüksekti. Pandemi nedeniyle yoğunluk olmaması için sandık sayısı artırıldı, toplam 22 sandıkta 66 memur görev yaptı. Saat 09.00 itibariyle başlayan oy verme işlemi, 17.00’de sona erdi.

Gürkan Altun’un listesinde yer alan isimler ise şöyle:

Yönetim Kurulu: Aslı Evke Yetkin, Ayşe Gonca Gülçin, Metin Öztosun, Nazlı Ceren Şendoğan, Nilay Parlar, Özge Yılmaz Türker, Umut Mısır, Yasemin Reçber, Yener Poroy, Yıldırım Hacıoğlu

Disiplin Kurulu: Atila Atik, Aygül Güneş, Erdem Erbey Şenyurt, Faruk Çınar, Özcan Mehmetalioğlu

Denetleme Kurulu: Buket Gülçin Özer, Fikriye Merve Evin Kayrak, Murat Özdemir

TBB Delege: Asude Şenol, Hüsniye Altın Yeşil, Mefharet Öztürk Ceylantepe

YK Genç Temsilci: Ahmet Anıl Şimşek, Bora Görkem Turan, Büşra Pınar Altınoluk, Gülender Adıgüzel, Mehmet Cangül, Mert Can Çiçek, Sibel Gündüz, Ayşe Simge Demir Okuroğulları, Sungur Karaduman, Zeliha Irmak Usta