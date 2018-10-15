Bursa Barosu'na Gürkan Altun yeniden başkan seçildi

BURSA,(DHA)-BURSA Barosu Olağan Genel Kurulu’nda yapılan seçimlerde mevcut başkan Av. Gürkan Altun aynı göreve yeniden seçildi.

Bursa Akademik Odalar Birliği salonunda yapılan seçimlerde, Bursa Barosu levhasına kayıtlı 3 bin 224 avukattan 2 bin 727’si oy kullandı. 137 oy geçersiz sayılırken, geçerli 2 bin 590 oyun bin 533’ünü alan Gürkan Altun yeniden başkan seçildi. Diğer aday Şerafettin Yavuz ise bin 43 oy aldı. İki yıl önce yapılan seçimlerde yine Gürkan Altun ile Şerafettin Yavuz yarışmış, Altun bin 278, Şerafettin Yavuz da 939 oy almıştı. Seçimlerden sonra Bursa Barosu Yönetim Kurulu Gürkan Altun (Başkan), Av. Hulusi Tığlıoğlu, Av. Yener Poroy, Av. Hüsniye Altın Yeşil, Av. Yıldırım Hacıoğlu, Av. İlker Yılmaz, Av. Aslı Evke Yetkin, Av. Metin Öztosun, Av. Aygül Güneş, Av. Sefer Bülent Yaylalı ve Av. Ayşe Gonca Gülçin\'den oluştu. Disiplin Kuruluna Av. Şeyda Şahin, Av. Neşe Saygın, Av. Özcan Mehmetalioğlu, Av. Atila Atik, Av. Burcu Ergün, Denetleme Kuuluna Av. Onur İçer, Av. Adil Öztürk, ve Av. Buket Gülçin Özel seçildi. Av. İsmail İşel, Av. Serap Akkul, Av. İzzet Boğa, Av. Suna Soydaş, Av. Zeki Kahraman, Av. Mefharet Öztürk Ceylantepe, Av. Neslihan Aktosun, Av. Ali Arabacı, Av. Onur Yavuz, Av. Asude Şenol, Av. Önder Asa ve Av. Ebru Piri Kaya ise Türkiye Barolar Birliği delegeliğine seçildi.



FOTOĞRAFLI