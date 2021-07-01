Bursa Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkanı Şendoğan: İstanbul Sözleşmesi’nin kazanımlarından vazgeçmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 11 Mayıs 2011 tarihinde imzaladığı ve 2014 yürürlüğe giren, 20 Mart’ta feshedilen toplumsal cinsiyet eşitliği ilkesine dayanan İstanbul Sözleşmesi bugün resmen yürürlükten kaldırıldı.

Bursa Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkanı Av. Nazlı Ceren Şendoğan, İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmeye yönelik Cumhurbaşkanı kararının Anayasa’ya, kanunlara ve uluslararası mevzuatlara aykırı olduğunu belirterek, “Kadına, çocuğa yönelik şiddeti engellemek için taraf devletlere, kadına yönelik her türlü şiddetin, ev içi şiddetin önlenmesi, şiddet mağdurlarının korunması, suçların kovuşturulması, suçluların cezalandırılması, kadına karşı şiddetle mücadele alanında bütüncül, eş güdümlü, etkili iş birliği içeren politikaların hayata geçirilmesi görevlerini yükleyen ve artık uluslararası hukukun kaynaklarından olan örf adet hukukuna da dönüşmüş bir insan hakları sözleşmesidir” dedi.

BursaMuhalif.com'da yer alan habere göre, Devletlere kadın-erkek eşitliğini sağlama, ayrımcılığı önleme yükümlülüğü getiren İstanbul Sözleşmesi’nin çok önemli olduğunu vurgulayan Şendoğan, uzun yıllar sürdürülen mücadeleler sonucunda hazırlanan İstanbul Sözleşmesi’nden ve bu sözleşme doğrultusunda düzenlenen kazanımlardan asla vazgeçmeyeceklerini söyledi.

İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmeyeceklerini bir kez daha belirten Şendoğan, “Sayın Cumhurbaşkanı’nı Anayasa’ya aykırı olan bu işlemi kaldırmaya davet ediyor, kadının insan hakları kazanımlarından geriye gidişe neden olacak her türlü düzenlemenin karşısında olarak, Türkiye’nin her yerinde Barolar ve Barolarımız Kadın Hukuku Komisyonları/Merkezleri, tarafından kadın haklarının korunması, geliştirilmesi ve İstanbul Sözleşmesi’nde imzanın çekilmesi işleminin geri alınması için mücadelemizi sürdüreceğimizi kamuoyuyla saygılarımızla paylaşıyoruz” dedi.