Bursa aslan avladı

T24 - Turkcell Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, deplasmanda Bursaspor'a 1-0 mağlup oldu.











Bursaspor'a galibiyeti getiren golü 56. dakikada Volkan Şen kaydetti. Bursaspor bu galibiyet sonrasında puanını 29'a çıkardı ve 9. galibiyetini aldı. İki takımında puanı 29 oldu.



Volkan'dan ilginç sevinç

Bursaspor'un 56. dakikadaki golünü kaydeden Volkan Şen gol sonrası yedek kulübesine koştu ve Kulüp Genel Müdürü Osman Nuri Biçer'in elini öptü. Maç öncesi Volkan'ın Biçer'e söz verdiği ve gol atınca gelip bayramını kutlayacağı öğrenildi.



Ozan kızardı

Karşılaşmanın 93. dakikasından Ozan İpek, Sabri'ye yaptığı sert müdahale sonrasında kırmızı kart gördü. Bursaspor, son 1 dakikayı 10 kişi tamamladı.



Teknik direktör Neeskens

Bursa'da kampta bulunan Galatasaray'ın teknik direktörü Frank Rijkaard, eşinin hastalanması üzerine apar topar ülkesi Hollanda'ya gitti. Bu nedenle sarı-kırmızılı takımın başına maça yardımcı Johan Neeskens çıktı.



İlk 11'ler

BURSASPOR: Ivankov, Tuna, Ömer, Zapotocny, Mustafa Keçeli, Ozan İpek, İvan Ergiç, Zapo, Volkan Şen, Sercan, Turgay



GALATASARAY: Leo Franco, Sabri, Servet, Gökhan Zan, Hakan Balta, Mehmet Topal, Mustafa Sarp, Barış, Kewell, Keita, Arda



Maçtan notlar

Bursasporlu taraftarlar, Galatasaray karşılaşmasına büyük ilgi gösterdiler.

Bu sezon sahasındaki tüm maçları dolu tribünlere oynayan Bursaspor'da, yine değişen birşey olmadı ve yeşil-beyzalı taraftarlar Bursa Atatürk Stadı'nı hınca hınç doldurdu.

Bursa emniyeti karşılaşma için geniş güvenlik önlemleri aldı. Özel güvenlik personeliyle birlikte yaklaşık 2 bin 300 güvenlik elemanı karşılaşmada görev aldı.

Karşılaşmaya gelen futbolseverler, 3 aşamalı bir aramadan geçtikten sonra stada alındı. Bileti olmayan ve alkollü oldukları belirlenen taraftarlar ise stat çevresinden uzaklaştırıldı.

Bursasporlu taraftarlar, takımları lehine tezahürat yaparak, Galatasaray'a yönelik de Kurban Bayramı'nın ilk günü olması nedeniyle esprili tezahüratlar yapmaktan da geri kalmadılar. Yeşil-beyazlı taraftarların bulunduğu tribünlerden “tekbir” sesleri yükseldi.

Maraton tribünde de “Hocam aslan kesmek caiz mi?” yazılı pankart açıldı.

Tekbirin hemen ardından “Kurtlar Vadisi” adlı dizinin jenerik müziğinin stat hoparlörlerinden çalınması dikkatlerden kaçmadı.

Bursaspor taraftarları, tüm futbolcuları tek tek tribünlere çağırarak “yumruk şov” yaptırdılar.

Galatasaraylı taraftarlar da karşılaşmaya ilgi gösterdiler. Kendilerine ayrılan tribünü tamamıyla dolduran sarı-kırmızılı taraftarlar da tezahürat yaparak, takımlarına destek oldular.

Bu arada, konuk takım tribününün her iki yanının yabancı madde atılmasının önlenmesi amacıyla yaklaşık 10 metre yükseklikte ağla kapatıldığı gözlendi.

Bursasporlu futbolcular sahaya, “Hizmetlerini unutmadık Hikmet başkan” pankartıyla çıktı.

Evsahibi ekip futbolcuları sahaya çıktıklarında, stat dışında havai fişek gösterisi yapılırken, stat içinde de yeşil-beyazlı balonlar salındı.

Sakatlığı nedeniyle son 5 maçta yalnızca 2 kez oyuna sahaya dahil olan Sercan Yıldırım, Galatasaray karşısında, teknik direktör Ertuğrul Salğam tarafından ilk 11'de sahaya sürüldü.



Rijkaard, Hollanda'ya gitti

Galatasaray'da, hamile olan eşi aniden rahatsızlandığı için sabah erken saatlerde Bursa'daki kamptan ayrılarak Hollanda'ya giden teknik direktör Frank Rijkaard'ın yerine takımın başında yardımcı antrenör Johan Neeskens sahaya çıktı.

Maç başlamadan önce eski Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Bursaspor Kulübü'nün eski başkanlarından Hikmet Şahin için saygı duruşu yapıldı.

Öte yandan, Ergenekon davası savcılarından Zekeriya Öz de maçı kızıyla birlikte protokol tribününden izledi.