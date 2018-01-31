T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bursa Adliyesi'nde X-Ray cihazında unutulan telefonu çaldı

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA Adliyesi'nde X-Ray cihazından geçerken yan tarafa bıraktığı telefonunu unutan kişi, daha sonra geri döndüğünde telefonunun olmadığını fark etti

31 Ocak 2018 02:46

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA Adliyesi\'nde X-Ray cihazından geçerken yan tarafa bıraktığı telefonunu unutan kişi, daha sonra geri döndüğünde telefonunun olmadığını fark etti. İncelenen güvenlik kamerasında cep telefonunu aldığı görülen ve araştırma sonucu yakalanan Şeref K. serbest bırakıldı.
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Uluyol Caddesi üzerinde yer alan Bursa Adliyesi\'nde meydana geldi. Adliyeye giren Ş.P. (31), X-Ray cihazından geçerken cep telefonunus yan taraftaki kutuya bıraktı. X-Ray cihazından geçen S.P, telefonun almayı unutarak binaya girdi. Bu sırada S.P.\'nin arkasından gelen Şeref K., cep teleofunu X-Ray cihazında kaldığını fark ederek, kİmseye belli etmeden alarak uzaklaştı. S.P. cep telefonunun olmadığını fark ederek durumu adliyede görevli polis ekiplerine bildirdi. İncelenen güvenlik kamerasında, S.P.\'nin arkasından gelen kişinin telefonu alarak uzaklaştığı açık bir şekilde görüldü.
Başlatılan raştırma sonucu kimliğinin Şerek K., olduğu belirlenen kişi, Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Telefon sahibine iade edilirken, ifadesi alınan Şeref K. ise serbest bırakıldı. 

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

BerktuğDHA BURSA Adliyesi XRayOlayOsmangaziUluyol CaddesiBursa AdliyesiAdliyeyeXRayPtelefonunBuBaşlatılanAsayişMüdürlüğü Güven TimleriTelefon

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İmamoğlu kayak tatili için "Benim tarzım bu, toplum da buna...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24