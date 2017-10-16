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Bursa Adliye Sarayı'nda İM-CE markasıyla zeytin ve zeytinyağı satışı

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA Adliye Sarayı’nda, İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu İş Yurtları Müdürlüğü tarafından 'İM-CE' markasıyla üretilen zeytin, zeytin ezmesi ve zeytinyağı satışlarına başlandı

16 Ekim 2017 16:54

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA Adliye Sarayı’nda, İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu İş Yurtları Müdürlüğü tarafından \'İM-CE\' markasıyla üretilen zeytin, zeytin ezmesi ve zeytinyağı satışlarına başlandı. İlk alışverişi Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş yaptı. Başsavcı Uğurhan Kuş, satın aldığı ürünleri herkese tavsiye etti.
Bölücübaşı Abdullah Öcalan’ın hükümlü bulunduğu İmralı Cezaevi’nde geçen yıl 8 bin zeytin ağacından toplanan 125 ton zeytin, İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu İş Yurtları Müdürlüğü tarafından gönderildiği Marmarabirlik tesislerinde yağ, İmralı Adası’ndaki zeytin kuyularında ise salamura olarak işlendi. Adada üretilen zeytinden elde edilen 12 tonu zeytinyağı ve 80 tonu salamura zeytin Ankara’daki Cezaevleri Fuarı\'nda tanıtılırken çıkarken, Adalet Bakanlığı’na ait market ve kantinlerle Bursa Adliye Sarayı giriş salonunda oluşturulan stantta da zeytin, zeytin ezmesi ve zeytin yağı satışlarına başlandı. İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu İş Yurtları Müdürlüğü tarafından Bursa Adliyesi Sarayı\'nda 2 ton zeytin yağı ile 2 ton zeytin satışa sunuldu. Zeytinyağı litresi 20, zeytin ise kilosu 15 liradan satılıyor.

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