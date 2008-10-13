Bursa 7'de 6 yapmak istiyor

Bursaspor Basın Sözcüsü Mehmet Çavuşoğlu, hafta sonu kendi saha ve seyircileri önünde yapacakları Eskişehirspor maçını kazanarak galibiyet serisini sürdüreceklerini söyledi.





Çavuşoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı "Antalya Cup"a katılarak değerlendirdiklerini, takımın bu turnuvada Sivasspor maçını kazandığını, Konyaspor karşılaşmasından ise yenik ayrıldığını anımsattı.



Bu tür organizasyonları, "takımdaki eksikleri görme, genç oyuncuların gelişimlerini sınama fırsatı" olarak gördüklerini belirten Çavuşoğlu, ne Sivasspor maçına çok sevindiklerini ne de Konyaspor maçında alınan yenilgi nedeniyle karamsarlığa kapıldıklarını kaydetti.



Çavuşoğlu, takımda sakat ve cezalı oyuncu bulunmadığını dile getirerek, "İlk 6 maçta çok iyi seri yakaladık. 15 puanla lig ikincisiyiz. Eskişehirspor maçını da kazanarak galibiyet serisini sürdüreceğiz" dedi.



Alınan galibiyetlerde Bursasporlu taraftarların katkılarının da önemli olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, şunları söyledi:



"Muhteşem bir taraftarımız var. Sanıyorum Türkiye'deki her takım böyle bir taraftar topluluğunu ister. Ancak Galatasaray maçındaki tezahüratlar nedeniyle kulübümüze yine 6 bin YTL ceza geldi. Biz taraftarlarımızdan takımı yine ateşli bir şekilde desteklemelerini, ancak takıma para cezası, seyircisiz oynama veya saha kapatma cezası verdirebilecek eylemlerden kaçınmalarını istiyoruz."



Kombine bilet satışı





Çavuşoğlu, kombine bilet satışlarının yarın sona ereceğini, şu ana kadar belediye ve kuruluşların desteğiyle 14 bine yakın kombine biletin satıldığını bildirdi.



Bursaspor'un kentin en önemli markası olduğunu belirten Çavuşoğlu, şöyle devam etti:



"Biz yönetim olarak kulübün mali, idari ve sportif açıdan ilerlemesi için çok çalışıyoruz. Ancak bu kulüp tüm Bursa'nın, başta belediyeler olmak üzere tüm kentin Bursaspor'a sahip çıkması lazım. Bursaspor hepimizin. Örneğin Galatasaray için Seyrantepe'de yaptırılan ve adı Aslantepe olarak değiştirilen projeyi Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarı yürütüyor. Biz de Bursaspor'a desteğin artarak devam etmesini, kulübe yeni kalıcı gelir kaynaklarının bulunmasını istiyoruz."

