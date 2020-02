Bursa, 36 ülkeden tekstilcileri ağırladı

BURSA, (DHA)- TİCARİ Safari Projesi kapsamında şimdiye kadar 16 bine yakın yabancı iş insanını Bursalı firmalarla buluşturan BTSO, Tekstil Ur-Ge Projesi kapsamında Rusya, Ukrayna, İran, ABD, Meksika ve Kırgızistan gibi 36 ülkeden yaklaşık 360 yabancı firma temsilcisini kentte ağırladı.

Bursa\'da, 10 ayrı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Projesi (Ur-Ge) ile Türkiye\'deki oda ve borsalar arasında en fazla projeyi yürüten Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), firmaların ihracatını artırmaya yönelik organizasyon gerçekleştirdi. Tekstil sektörüne yönelik daha önce 3 ayrı alım heyetiyle 600\'den fazla yabancı alıcıyı Bursalı firmalarla buluşturan BTSO, Tekstil Ur-Ge Projesi\'nin kurumsal markası olan BURTEX çatısı altında, Merinos AKKM\'de alım heyeti programına imza attı. 70\'ten fazla Bursalı sektör temsilcisinin stant açtığı \'BURTEX- Fashion Fabric Show\' organizasyonuna, BUTTİM\'in yürüttüğü Ur-Ge Projesi üyeleri de katıldı. BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, Ekonomi Bakanlığı\'nın da destekleriyle düzenlenen 10 ayrı Ur-Ge Projesi\'nde çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü söyledi. Türkiye\'nin en fazla Ur-Ge projesi yürüten kurumlarından birisi olan BTSO\'nun tekstil sektöründe 4\'üncü kez alım heyeti organizasyonu düzenlediğini kaydeden İsmail Kuş, Ur-Ge projelerinin Bursa\'nın ihracatına büyük katkı sağladığını ifade etti.

36 ÜLKEDEN 360 İŞ İNSANI

İsmail Kuş, Ticari Safari Projesi kapsamında bugüne kadar 100\'e yakın ülkeden 16 bine yakın iş insanını Bursalı firmalarla buluşturduklarını söyledi. Her bir fuar ve alım heyeti programının sektörlerin dünyaya açılmasına katkı sağladığını ifade eden İsmail Kuş, \"BTSO olarak Bursa\'ya değer ve vizyon katmaya devam ediyoruz. Bursa, bir tekstil şehri. Bursa\'yı sadece üretim üssü değil, fuarcılıkta da cazibe merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz. Alım heyeti programlarıyla firmalarımızın ciddi bir ticaret hacmine ulaşmasını istiyoruz. Organizasyona katkılarından dolayı Ekonomi Bakanlığı, BUTTİM ve sektör temsilcilerimize teşekkür ediyorum\" ifadelerini kullandı.

BTSO HER ZAMAN BİZİM YANIMIZDA

BUTTİM Başkanı Ali Tiryaki ise alım heyeti programının tekstil sektörünün iş hacmini artıracağını ifade ederek, \"2 bine yakın işletmenin yer aldığı BUTTİM olarak ilk defa bir Ur-Ge çalışması yapıyoruz. Giysilik kumaş üzerine yaptığımız bu projemize yeni organizasyonlarla devam edeceğiz. Her zaman iş dünyamızın yanında olan BTSO\'ya katkılarından dolayı teşekkür ediyorum\" diye konuştu.

BURSA İPEĞİ DE STANTTA

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, firmaları stantlarında ziyaret etti. Bursalı firmaların yeni kreasyonlarının yer aldığı Trend Alanı da ziyaretçilerden yoğun ilgi görürken, organizasyonda Bursa ipeği de sergilendi. Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş.\'nin de katkılarıyla ipek halı ve diğer kumaşlık ürünlerin üretimi ile ilgili sunum da yapıldı.

Rusya, Ukrayna, İran ve Kuzey Afrika ülkelerinden yoğun katılımın olduğu alım heyeti programına ayrıca Polonya, Litvanya, Meksika, Gana, Kanada, Güney Afrika, ABD, İngiltere, Gürcistan, Hollanda, İran, Sırbistan, Yunanistan, Fransa, Romanya, Fas, Cezayir, BAE, Kırgızistan ve Türkmenistan gibi ülkelerden de ziyaretçiler geldi.



FOTOĞRAFLI