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Burs ve öğrenim kredisi başvuruları bugün başladı

KYK, yükseköğretim öğrencilerinin 2014-2015 öğretim yılına ilişkin burs ve öğrenim kredisi başvurularının başladığını duyurdu

22 Ekim 2014 21:36

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu, 2014–2015 öğretim yılına ilişkin burs ve öğrenim kredisi başvurularının bugün (22 Ekim) başladığını duyurdu.

Aylin Sırıklı’nın Anadolu Ajansı’ndaki haberine göre, Yurt-Kur'dan yapılan açıklamada, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavına girerek ilk defa bir yükseköğretim programına kayıt yaptıran öğrencilerle halen bir yükseköğretim programına devam eden ara sınıf öğrencilerinin burs ve öğrenim kredisi başvurularının bugün başladığı bildirildi.

Açıklamada, başvuruların, 9 Kasım 2014'e kadar Yurt-Kur'un resmi web sitesi www.kyk.gov.tr adresinden yapılabileceği duyuruldu.


 

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