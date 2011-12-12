-Burs ve kredi sonuçları perşembe günü açıklanacak ANKARA (A.A) - 12.12.2011 - Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR) burs, öğrenim ve katkı kredisi sonuçlarının 15 Aralık 2011 Perşembe günü açıklanacağı bildirildi. YURTKUR Genel Müdürü Hasan Albayrak, yaptığı yazılı açıklamada, başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere burs, geri kalan öğrencilerin tamamına öğrenim kredisi, katkı kredisi almak için müracaatta bulunan öğrencilerin tamamına da katkı kredisi tahsisi yapılacağını belirtti. Albayrak, açıklamasında şunları kaydetti: ''Burs, öğrenim ve katkı kredisi değerlendirme sonuçları 15 Aralık 2011 tarihinden itibaren Kurumumuzun www.kyk.gov.tr internet adresinden T.C kimlik numaraları girilerek öğrenilebilecektir. Öğrenciler taahhüt senetlerini 15 Aralık 2011-31 Ocak 2012 tarihleri arasında herhangi bir noterde, vergi, resim ve harç için para ödemeksizin tanzim ve tasdik ettirerek Kurumumuzun bölge ve/veya yurt müdürlüklerine teslim edecektir. Bölge ve/veya yurt müdürlüğü bulunmayan yerlerde ise 'Cemal Gürsel Cad. No:61 06590 Cebeci/Ankara' adresindeki Kredi Dairesi Başkanlığına posta ile gönderecek veya elden teslim edecektir. Taahhüt senetlerini 30 Aralık 2011 tarihi mesai saati bitimine kadar teslim edenlerin burs/öğrenim kredisi ödemeleri 6 Ocak 2012 tarihinde, Taahhüt Senetlerini 2-31 Ocak 2012 tarihleri arasında teslim edenlerin burs kredi ödemeleri ise 6 Şubat 2012 tarihinde T.C Ziraat Bankasının ilgili şubelerinden yapılacaktır.''