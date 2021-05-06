Burs ve kredi ödemeleri hesaplara yatmaya başladı

Burs ve kredi ödemeleri ile ilgili Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’ndan açıklama geldi. Bakan Kasapoğlu, ödemelerin hesaplara yatmaya başladığını duyurdu.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 6 Mayıs 2021 tarihi itibarıyla burs ve kredi ödemelerinin öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını bildirdi. Bakan Kasapoğlu, 6 - 10 Mayıs tarihleri arasında TC kimlik numarasının son numarasına göre ödemelerin yapılacağını ifade etti.

TC Kimlik numarasının sonu “0” olanlar 6 Mayıs, “2” olanlar 7 Mayıs, “4” olanlar 8 Mayıs, “6” olanlar 9 Mayıs, “8” olanlar 10 Mayıs’ta ödemelerini alabilecek.