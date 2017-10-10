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Bürosunda saldırıya uğrayan avukat öldü

Faruk KIYAK/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT'te, avukat Mehmet Samim Geredeli, bürosunda tartıştığı S

10 Ekim 2017 20:40

Faruk KIYAK/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT\'te, avukat Mehmet Samim Geredeli, bürosunda tartıştığı S.A.S. tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.
Olay, saat 16.15 sıralarında, Ömerağa Mahallesi Fethiye Caddesi\'nde bulunan bir iş merkezinde meydana geldi. Avukat Mehmet Samim Geredeli ile bürosuna gelen, daha önce işlediği bir suç nedeniyle cezaevine girip çıktığı belirtilen S.A.S. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.A.S., yanındaki tabancayı çekip, avukat Geredeli\'ye kurşun yağdırdı. S.A.S., İzmit\'in en kalabalık caddesinde bulunan iş merkezinden çıkarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, vücuduna 3 kurşun isabet eden avukata müdahalede bulundu. Ancak, avukat Geredeli, tüm çabalara karşın hayata döndürülemedi.
Polis ekipleri, S.A.S.\'yi yakalamak için çalışma başlattı. S.A.S.\'nin sosyal medya hesabının profil kısmına, \'Mapus soğuk, duvar yaş, belki biraz üşürüz. Hele başım zindandan çıksın da görüşürüz\' yazdığı görüldü.

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