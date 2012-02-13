Bürokratların lüks otelde düzenlenen 20 bin liralık kahvaltısı!

Açıklamayı, CHP'li Mahmut Tanal'ın sorusu üzerine, Bakan Fatma Şahin yaptı.

CNNTürk'te yer alan habere göre; Şahin, masrafların Bakanlığın Özel Kalem Müdürlüğü bütçesinden karşılandığı bilgisini verdi.

CHP'li Tanal'ın "israf" diyerek protesto ettiği ve katılmadığı kahvaltı 18 Ocak'ta düzenlendi.

Davete, komisyonun 26 üyesinden bazıları ile 10 kadar Bakanlık bürokratı katıldı.

Toplantının ardından Tanal konuyu Meclis gündemine taşıdı ve Meclis Başkanlığı'na sunduğu soru önergesiyle, otele ne kadar ödeme yapıldığını sordu.

Bakanlık kahvaltı için 19 bin 470 lira ödeme yapıldığını açıkladı.