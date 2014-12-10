Bürokratlar 10 milyon TL'lik maaş dışı promosyonu usulsüz harcadı, 'müfettişler yolsuzluk var' dedi

Sağlık Bakanlığı’na bağlı Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’nün (THSSGM) son 6 yılını inceleyen bakanlık denetçilerinin hazırladığı yolsuzluk raporundan “banka promosyonu vurgunu” çıktı.

Rapora göre bakanlık bürokratları, “Ziraat Bankası’yla yapılan sözleşmeyle 2008-2013 yılları arasında genel müdürlüğe aktarılan maaş dışı promosyon parası olan 10 milyon TL’yi” özel işleri için sahte fiş-faturalarla usulsüz harcamış.

Cumhuriyet’ten Aykut Küçükkaya’nın haberine göre, raporda söz konusu harcamalar arasında, “bayan deri cüzdanları, özel hastane ödemeleri, kol saatleri, güneş gözlükleri, Uludağ’da kayak, tekne turları, stand-up gösteri ödemesi, halı saha maçı, tatil-balayı otel konaklamaları, lojmana ait Digiturk faturası” bile var. 13 Kasım 2014 tarihli “87 sayfalık raporda” ağır suçlamalar yöneltilen Bakanlık Müşaviri Ahmet Hamdi Bozgan ile eski Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürü İbrahim Şentürk’ün de aralarında bulunduğu ve halen görevde olan çok sayıda bürokrat hakkında “görevini zincirleme kötüye kullanma” suçlamasıyla soruşturma izni istendi. Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu imzasının ardından 26 Kasım 2014 tarihinde soruşturma başladı.

‘Nitelikli dolandırıcılık’

Sağlık Başdenetçisi Ahmet Özdemir ile Sağlık Denetçileri Serdal Elmas, Halil İbrahim Çiftçi ve Koray İnce tarafından düzenlenen Ön İnceleme Raporu 13 Kasım 2014 tarihli. Maliye Bakanlığı’nın bir yazısı üzerine başlatılan incelemede bakanlık bürokratların icraatlarına yönelik tespitler özetle şöyle:

2008-2013 yılları arasında Ziraat Bankası A.Ş. tarafından kuruma sağlanan 9.319.189,11 TL’lik imkânın şahsi harcamalara sarf edilerek, fiş toplanarak sahte fiş/faturalarla ve üçüncü şahısların harcamalarının kurum harcaması gibi gösterilerek kurumun dolandırıldığı değerlendirilmektedir. Bu imkânlardan haksız şekilde yararlanılması ve banka promosyonlarının kurum görevlilerince mal edilmesi eylemlerinin 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 157 ve 158’inci maddelerinde yer alan kamu kurumu aleyhine nitelikli dolandırıcılık suçunu oluşturduğu düşünülmektedir.

Toplam 6.294.881,84 TL’nin usulsüz olarak harcandığı, sahte fiş ve faturalar ile üçüncü kişilere toplama fişlerin de bankaya ibraz edilmek suretiyle para çekiminin yapıldığı, zaman içerisinde kamu hizmetiyle ilgisi olmayan ve kurum/bakanlık personelinin kişisel kullanımlarına meydan veren bu imkânların mali mevzuata, vergi mevzuatına ve özellikle ceza mevzuatına aykırı biçimde kullanılarak kurumun zarara uğratıldığı tespit edilmiştir.

Örnek olarak sunmak gerekirse promosyon harcamalarının içerisinde kurum yahut hiçbir kamu hizmetiyle ilgisi olmayan, pantolon, ayakkabı, mobilya malzemesi, özel hastane ödemeleri, takım elbise, çorap, market alışverişi, özel İngilizce dersleri, maç öncesi ve sonrası yeme içme, oto yıkama, kebap, tatlı gibi yeme içme restoran ödemeleri toplamda en az 1 milyon TL’nin üzerinde- şahıslara ait araçların, özel derneğe ait araçların, Taşıt Kanunu’na aykırı kullanılan araçların kira, yakıt, muayene, vergi, ceza, lastik, bakım vb. giderlerinin ödenmesi, Migros, Şok gibi marketlerin hediye çekleri ve alışveriş çeklerinin ödenmesi, cep telefonu, bilgisayar, kırtasiye malzemesi, muhtelif malzeme adı altında ne olduğu belli olmayan faturalar, kamu/kurum personeli olmayanların otel ve uçak bileti masrafları, lojmana ait Digiturk faturası, ütü, çay makinesi gibi küçük ev aletleri gibi harcamalar sayılabilir.

Soruşturulacak isimler

Eski Genel Müdür İbrahim Şentürk.

Strateji Geliştirme Daire Başkanı İbrahim Polat.

Eski Genel Müdür Yrd./Bakanlık Müşaviri Ahmet Hamdi Bozgan.

Eski Destek Hizmetleri Daire Başkan V./Performans Birim Sorumlusu Suat Yıldız.

Eski Genel Müdür Yrd. Ali Kemal Güler.

İnsan Kaynakları Daire Başkanı Münip Ferruh Ersoy