Bürokrata ek iş sınırlandırılması

T24 - Üst düzey bürokratlara ilişkin mevcut görevlerinin yanı sıra 5-6 kurumda yönetim kurulu üyeliği yaparak, ek ücret almalarını öngören maaş düzenlemesine Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği ile sınırlama geldi.



Maliye Bakanlığı, 11 Ekim 2011'deki 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye bağlı olarak Devlet Memurları Kanunu Tebliği çıkardı.



Resmi Gazete'nin 31 Ocak 2012 sayısında yayımlanan tebliğde 'Memurlar, diğer kamu görevlilerinden kurum ve kuruluşların yönetim kurulu, denetim kurulu gibi, organlarda görev alıyorsa, aldıkları bu görev karşılığında herhangi bir ücret alıyorsa, 15 Ocak'tan itibaren bu görevlerden sadece bir tanesi için ücret ödenecektir' denildi.



Maliye Bakanlığı, kamu kurum ve bağlı kuruluşlarının birden fazla yönetim kurulunda görev yapan bürokratların hangi görevinden ücret almak istediğini de 10 gün içinde bildirmesini talep etti.



Kamuda başta Başkanlık Müsteşarı, bakanlıkların müsteşar, müsteşar yardımcıları ve genel müdürler olmak üzere üst düzey bürokratlar, hatta kimi basın müşavirleri mevcut görevlerinin yanı sıra TOKi'ye bağlı Emlak GYO, Basın İlan Kurumu, TRT Genel Müdürlüğü, THY Yönetim Kurulu üyeliği, Şeker Fabrikaları Yönetim Kurulu, KİT'lere bağlı iştirakler gibi birçok kurumun yönetim kurulunda görev yaparak, her bir yönetim kurulu üyeliği için ayrı ayrı ücret alıyor. Valiler de serbest bölgeler ve il idaresine bağlı şirketlerin yönetim kurulu üyeliği üzerinden ek ücretler alıyor.

Adım önemli ancak yetersiz



Akşam Gazetesi'ne konuşan CHP İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın, yeni tebliğ ile bürokratların en çok hangi yönetim kurulu üyeliği ballı ise ondan ücret almayı tercih edeceklerini söyledi. Bu çerçevede Türk Telekom'un rağbet göreceğini kaydeden Ayaydın, yeni tebliğin önemli ancak yetersiz bir adım olduğunu belirterek 'Son zamanlarda bürokratlar, asli görevlerinden ayrı çok sayıda yönetim kurulu üyeliklerinde görev almaya başladılar. Bu görevlerinden dolayı da maaşlarının 3-4 katı kadar ek ücret alıyorlar.



Bu uygulama yanlıştır. Kurumlardan temettü ile birlikte 20-30 bin TL gibi ücret almaları etik değildir' dedi.

10 yerde üyeliğe nasıl vakit ayrılır?



MHP Antalya Milletvekili Mehmet Günal, tebliğin olumlu olduğunu belirterek, 'Zaten bir bürokratın iş yoğunluğu fazladır. Hal böyleyken, bazen 10 kadar yönetim kurulu üyeliği yapmalarına zaman da yoktur. O halde o kurumlara da faydası olmuyor, sadece ücretlerini artırmak için üyelik veriliyor demektir. Bunu sınırlamak kayırmayı da önler' yorumunu yaptı.



