Bürokrasiye ateş püskürdü

AKP İstanbul Milletvekili Lokman Ayva, engelli haklarının kanun ve yönetmeliklerle korunduğunu; ama uygulaması gerekenlerin tembelliği yüzünden bir türlü hayata geçirilemediğini söyledi.



Ayva, "En alttaki memurdan en üstteki müsteşara kadar uygulama makamındakiler tembellik, ihmalkârlık, ahlaksızlık yapıyorlar." diye konuştu. Başbakan'ın ve Bakanlar Kurulu'nun engelliler konusunda hassas olduğuna dikkat çeken Ayva, "Özürlü maaşı bağlanırken bir kaymakamlık farklı, diğeri farklı davranıyor. Kimseyi savunacak değilim. Benim çektiğim sıkıntıları başkaları çekmesin diye milletvekili oldum. Millete zulmediliyor, bu hangi ahlaka sığar?" dedi.



Ayva, Öğretmenler Günü'nde Zaman gazetesinde de yayımlanan Ramazan Koçak ve Emine Aydınöz Polat isimli iki görme engelli öğretmen adayının rapor çilesine de isyan etti. Koçak ve Polat'ın atamaları sonrası almaları gereken sağlık raporu engellilik durumunu belirtir şekilde verildi.



Hastaneler rapora, "Yurdun her yerinde her iklim şartında öğretmen olur" yazmadığı için atamaları geri çevrildi. Ayva, Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in, 'alınsınlar' diyerek yönetmelik çıkarttığını; fakat diğer yöneticilerin keyfi bir zorluk yaşattığına dikkat çekiyor. Ramazan Koçak'ın, Başbakan'a kendi yanında sıkıntısını anlattığını belirten Lokman Ayva, Başbakan'ın, "Bu çocukların sıkıntısını çözün, çözemezseniz getirin ben çözeyim." şeklinde talimat verdiğini; fakat değişen bir şey olmadığını anlatıyor. Ayva, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sorumluluklarımızı yerine getirmiyorsak niye varız? Adamlar keyfi olarak uygulamıyor. Bu, hangi ahlaka sığar?"



'Engelsiz bir dünya' için Taksim'e yürüdüler



Engelliler, '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' öncesi Taksim'de yürüyüş yaptı. Şişli Belediyesi ile Demokratik Sol Parti (DSP) İl Başkanlığı'nın öncülüğünde düzenlenen yürüyüşte engelliler, 'engelsiz bir dünya' dileğinde bulundu.



Harbiye'deki TRT Radyosu önünden başlayan yürüyüşe, Altınokta Körler Derneği, Bedensel Engelliler Derneği ve İşitme Engelliler ve Aileleri Derneği gibi sivil toplum kuruluşları destek verdi. Engelliler, ellerinde, 'Sizler de engelli adayısınız', 'Engelsiz misiniz, engel siz misiniz?' ve 'En çok annemin ninnisini duymak istiyorum' gibi yazılı pankartlar taşıdı. Yürüyüşün ardından Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül ile DSP İstanbul İl Başkanı Mustafa Aslan, Taksim Meydanı'ndaki Cumhuriyet Anıtı'na çelenk koydu. Burada kısa bir konuşma yapan Sarıgül, engelli vatandaşlara destek olunmasını istedi.



Bu desteğin en büyük sevaplardan biri olduğunu söyleyen Sarıgül, "Evlatları engelli olan anne-babalar üzülmesin. Düşmeyen kalkmayan bir tek Allah'tır." dedi. Türkiye'de engelliler ile ilgili yapılan çalışmaları olumlu bulduğunu vurgulayan Sarıgül, "Bu konuda herhangi bir ayrım gözetmeksizin desteği sürdürmemiz gerekiyor. Bunun için öncelikle 'Engelliler Bakanlığı' kurulmalı." ifadelerini kullandı.



