Bürokraside hesap uzmanı, siyasette Gandi

T24 - Deniz Baykal'ın istifasının ardından CHP Genel Başkanlığı'na adaylığını açıklayan İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu, devletin en köklü kurumlarından Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanlığı Kurulu'nda yetişmiş ve genel müdürlüğe kadar yükselmiş eski bir bürokrat.





Sadeliği ve halkla kurduğu yakın diyalog nedeniyle siyasette “Gandi” lakabı ile anılan Kılıçdaroğlu, 1948 yılında Tunceli'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Anadolu'nun çeşitli il ve ilçelerinde tamamladı. 1971 yılında Ankara iktisadi ve Ticari ilimler Akademisi'nden mezun oldu.

Hesap Uzmanı ve bürokrat





Aynı yıl, Türkiye'deki kamu örgütlenmesi içinde en köklü kariyer mesleklerinden olan Hesap Uzmanları Kurulu'nun sınavını kazanarak Maliye Bakanlığı'na girdi. Hesap uzmanı olduktan sonra eğitim için bir yıl süre ile Fransa'ya gönderildi.





1983 yılına kadar hesap uzmanlığı görevini sürdürdü. 1983 yılında Gelirler Genel Müdürlüğü'ne daire başkanı olarak atandı. Daha sonra Gelirler Genel Müdür Yardımcılığı'na atandı.





Bürokraside parlak bir kariyer yapan Kılıçdaroğlu 1991 yılında Bağ-Kur, 1992 yılında da SSK Genel Müdürlüğü'ne getirildi. Kısa bir süre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda Müsteşar Yardımcılığı da yapan Kılıçdaroğlu, Ocak 1999'da kendi isteği ile SSK Genel Müdürlüğü'nden emekli oldu.





8. Beş Yıllık Kalkınma Planı çalışmalarında "Kayıtdışı Ekonomi Özel İhtisas Komisyonu" Başkanlığı yapan Kılıçdaroğlu, Hacettepe Üniversitesi'nde öğretim görevlisi, Türkiye İş Bankası'nda da Yönetim Kurulu üyesi olarak çalıştı.





1994 yılında "Ekonomik Trend Dergisi”nce uzmanlık alanında “yılın bürokratı” seçildi.

2002 seçimlerinde parlamentoya girdi





11 Ocak 1999'da SSK Genel Müdürlüğü'nden ayrılan Kemal Kılıçdaroğlu, 3 Kasım 2002 seçimlerinde CHP İstanbul Milletvekili olarak Meclis'e girdi.





22 Temmuz 2007 genel seçimlerinde de İstanbul Milletvekili olarak parlamentoya giren Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanvekilliği görevine getirildi.





Yolsuzluğa belgelerle savaş açtı





Yolsuzluk iddialarının üzerine ulaştığı belgelerle gitmesi kamuoyu ve medyada geniş yankı yarattı. AKP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mileh Gökçek ile çıktığı tartışma programındaki tutumu ile takdir topladı.





2009 yerel seçimlerine CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak katıldı. Seçimi AKP'nin adayı Kadir Topbaş kazandı; ancak Kılıçdaroğlu, partisinin 2004 yerel seçimlerinde İstanbul'da aldığı oyu 2009'da yüzde 25'in üzerinde artırdı.





Evli ve üç çocuğu olan Kılıçdaroğlu'nun yayımlanmış üç kitabı ve çok sayıda makalesi bulunuyor.