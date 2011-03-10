-BÜROKRASİDE ADAYLIK İSTİFALARI ANKARA (A.A) - 10.03.2011 - Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Osman Kaçmaz, milletvekili aday adaylığı için emekli oldu. Kaçmaz, emeklilik kararı aldığını ancak şu an için herhangi bir siyasi partiden de teklif almadığını söyledi. Kaçmaz, yaşanan süreçte yorulduğunu ve dinlenmek istediğini ifade etti. -SGK BAŞKAN YARDIMCISI ACAR- Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkan Yardımcısı Fatih Acar, AK Parti'den milletvekilliği aday adaylığı başvurusunda bulunmak üzere görevinden istifa etti. Acar, yaptığı açıklamada, 1986 yılında Maliye Bakanlığı Stajyer Gelirler Kontrolörü olarak başladığı hizmet hayatı boyunca, Maliye Bakanlığı Gelirler Kontrolörlüğü, İstanbul Grup Başkanlığında Gelirler Başkontrolörlüğü, Bursa ve Adana Defterdarlığı, Adana Vergi Dairesi Başkanlığı, SGK Başkan Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği gibi görevlerde bulunduğunu anımsattı. Bursa'dan milletvekili aday adaylığı için başvuruda bulunacağını kaydeden Acar, ''Türkiye'yi çok güzel bir seviyeye getiren AK Parti'ye ve milletime hizmet etmek için adayım'' dedi. Vergi ve ekonomiyle ilgili çok sayıda dergide makale, ''Petrol Mevzuatı ve Muhasebesi'' ve ''A.Ş. Kar Dağıtımı ve Vergilendirme'' konulu iki ayrı tez çalışması ile ''Toplam Kalite Yönetimine Bakış'', ''Vergi ve İstihdam Politikası Açısından Kayıtdışı Ekonomi'' konulu kitapları da bulunan Acar, evli ve 3 çocuk babası. -ENERJİ BAKANLIĞINDAN İSTİFALAR- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından 4 bürokrat, 12 Haziran 2011 tarihinde yapılması planlanan 24. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde, AK Parti'den milletvekili aday adaylığı için görevlerinden istifa ettiler. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Selahattin Çimen Sivas'tan, Türkiye Elektrik Ticaret Anonim Şirketi (TETAŞ) Genel Müdürü Hacı Duran Gökkaya Kahramanmaraş'tan, Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) Genel Müdür Yardımcısı Nurettin Kulalı Çorum'dan, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Mehmet Akif Şam da Ağrı'dan milletvekili aday adaylığı için görevlerinden istifa ettiler.