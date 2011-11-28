Bürokraside 69 belge tarih oldu

T24- Başbakanlık tarafından 2009 yılında başlatılan 'Kamu Hizmetlerinin Basitleştirilmesi ve Bürokrasinin Azaltılması Projesi' kapsamında 28 yönetmelikte değişiklik gerçekleştirildi. Kamu kurumları, adli sicil kaydı, ikametgâh ilmühaberi, nüfus cüzdanı sureti, askerlik ve öğrenim durumu gibi birçok belgeyi artık kendileri temin ediyor.







Başbakanlık, kamu hizmetlerinde bürokrasinin azaltılması projesi kapsamında 28 yönetmelikte değişikliğe gitti. Proje kapsamında vatandaşlara hizmet sunumunda istenen 69 belge yürürlükten kaldırıldı. Başbakanlık İdareyi Geliştirme Başkanlığı tarafından 2009 yılında başlatılan "Kamu Hizmetlerinin Basitleştirilmesi ve Bürokrasinin Azaltılması Projesi"nde önemli aşamalar kaydedildi. İdareyi Geliştirme Başkanlığı tarafından kamu kurum ve kuruluşları ile yapılan görüşmeler sonucunda 28 adet yönetmelikte değişiklik gerçekleştirildi. Bürokratik işlemleri artıran 69 adet belge yürürlükten kaldırıldı. Yürürlükten kaldırılan belgeler arasında, adli sicil kaydı, ikametgâh ilmühaberi, nüfus cüzdanı sureti, askerlik durumu belgesi, öğrenim belgesi fotokopisi ve vergi mükellef kaydı gibi belgeler yer alıyor.

Proje kapsamında devletin vatandaşa hizmet sunumunda çok sayıda belge isteyen kurumlar masaya yatırıldı. Üniversite kaydında öğrencilerden çok sayıda belge istendiği belirlendi. Yükseköğrenim kurumlarında kayıtta yaşanan bürokratik sıkıntılar rapor haline getirilerek ÖSYM ve YÖK'e bildirildi. Raporda önerilen değişikliklerin dikkate alınması sonucunda 124 üniversitenin kayıt işlemlerinde istenen belgeler azaltıldı. Düzenlemeyle 154 milyon TL tasarruf sağlandı. Kayıt yaptıran öğrenci sayısı dikkate alındığında öğrenci başına sağlanan tasarrufun miktarı ise 88,50 TL.

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı ile yapılan görüşmeler sonucu ise Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği çıkarıldı. Bu tebliğ ile birlikte Emlak Vergisi işlemleri sırasında mükelleflerden Emlak Vergisi bildirimleri dışında başka bir belge istenmemesi sağlandı. Tebliğ uyarınca belediyeler, ihtiyaç duydukları belgeleri kendi birimlerinden veya ilgili kurumlardan temin edecekler. Özürlülerle ilgili indirimli bina vergisi oranı (sıfır) uygulamasında, özürlü kimlik kartı veya sağlık kurulu raporunun fotokopisi yeterli olacak.

Proje kapsamında, üniversitelere ait yurt yönetmelikleri, Toprak Mahsulleri Ofisi, Noterlik Kanunu Yönetmeliği, Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği, Vakıflar Genel Müdürlüğü Yurtlar Yönetmeliği, Meslek Eğitim Merkezleri Yönetmeliği, Mahalli İdarelere Harcama Yönetmeliği, Banka Kartları ve Kredi Kartları yönetmelikleri yeniden düzenlendi.

