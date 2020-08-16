Büro Memur-Sen: Koruma ve güvenlik görevlilerine hak ettikleri izinler eksik kullandırılıyor

Adalet Bakanlığı’nda fazla mesai yaptırılan personele hak ettikleri idari izinlerin eksik kullandırıldığı; Gençlik ve Spor Bakanlığı’nda da bazı personele giyim yardımı yapılmadığı belirtildi.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre, büro hizmetleri iş kolunda yetkili sendika olan Büro Memur-Sen, Adalet Bakanlığı’na gönderdiği yazıda, bakanlıkta Devlet Memurları Yasası’na tabi olarak genel idari hizmetleri sınıfında görev yapmakta olan koruma ve güvenlik görevlileri ile yaptıkları görüşmeye dikkat çekti. Görüşmede koruma ve güvenlik görevlileri, fazla çalışma karşılığı hak ettikleri izinlerin eksik kullandırıldığını sendikaya iletti. Büro Memur-Sen, yasaya göre, kamu personeline her 8 saat fazla çalışma için bir gün izin verilmesi gerektiğine dikkati çekti.

Sendika, bakanlıktan koruma ve güvenlik görevlilerine fazla çalışma karşılığı verilen izinlerin tam olarak kullandırılıp kullandırılmadığı konusunda bilgi verilmesini istedi.

Bekçi kadrosundan Gençlik ve Spor Bakanlığı’nda görevlendirilen personele bazı yardımlar yapılmadı

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nda da bekçi kadrosunda olup da görevlendirme yoluyla şoför, santral memuru, kaloriferci gibi kadrolarda görev yapan kamu personeline giyim yardımı yapılmadı.