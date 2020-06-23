Burnley taraftarının "Beyaz hayatlar önemlidir" pankartına kulüpten ve oyunculardan sert tepki: Bunu yapanların stadımızda işi yok

Premier Lig bu hafta yeniden başladı. Lig'e Manchester City Burnley maçı oynanırken stat üstünde uçurulan pankart damga vurdu. Burnley taraftarlarının eylemine en sert tepki Burnley oyuncusundan geldib

Dün gece Manchester City Burnley Premier Lig karşılaşması oynanırken Etihad Stadı'nın üstünde Burnley taraftarları tarafından uçurulan pankarta Burnley kulübünden tepki geldi. Bir uçağın arkasına takılan pankartta "eyaz hayatlar önemlidir-BurnleyB" yazdığı görüldü.



Olay, tüm oyuncuların maç başlamadan önce ırkçılığa ve polis şiddetine karşı diz çökerek Black Lives Matter (Siyah hayatlar Önemlidir) hareketine destek vermesinin hemen ardından gerçekleşti.

Burnley Kulübü: Bunu yapanların stadımızda yeri yoktur

Burnley konuyla ilgili bir soruşturma başlatıldığını belirterek, "Burnley Futbol Kulubü, The Etihad Stadyumu üstünde uçurulan ofansif pankarttan sorumlu olanları kınamaktadır. Şunu açıkça belirtmeliyiz ki, bunu yapanların stadımız Turf Moor'da yeri yoktur. Bu eylem kulübümüzün temsil ettiği değerleri yansıtmamaktadır. Sorumluların bulunması için yetkililerle işbirliği yapacağız ve söz konusu kişilere ömür boyu yasak getireceğiz." açıklamasında bulundu.



Premier Lig yıldızları, sezon yeniden başladığından bu yana arkasında Black Lives Matter yazan tişörtler giymişti. Hareket, ABD'de polis Derek Chauvin'in George Floyd'u öldürmesinden sonra tüm dünyaya yayılmıştı.

Ben Mee: Utanıyorum, utanç içindeyim

Maçın ardından konuşan Burnley savunmacısı Ben Mee, "Utanıyorum, utanç içindeyim. Olayın anlamını hiç kavrayamamışlar. Soyunma odasındaki arkadaşlarım o pankartı gördükleri için utanıyor. Biz bu değiliz. O bir grup taraftarımız bizim yapmaya çalıştığımız şeyin anlamını tamamen kaçırmış. Bu insanlar 21. yüzyıla gelmeli ve kendilerini eğitmeli. Birçoğumuz gibi." diye konuştu.



Diz çökme eylemi ırkçı polis şiddetine karşı ilk kez 2016'da NFL yıldızı Colin Kaepernick tarafından başlatılmış, oyuncu sonrasında hiçbir NFL takımından kontrat alamamıştı.



