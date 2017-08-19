Burkina Faso'daki terör saldırısında ölen Okur, törenle toprağa verildi

İbrahim EMÜL/ DÜZİÇİ(Osmaniye), (DHA)- BATI Afrika ülkesi Burkina Faso\'nun başkenti Vagadugu\'daki bir Türk lokantasına düzenlenen terör saldırısında yaşamını yitiren 29 yaşındaki Mehmet Fatih Okur\'un cenazesi Osmaniye\'nin Düziçi İlçesi\'nde düzenlenen törenle toprağa verildi.

Bir maden şirketinde teknisyen olarak çalışan ve şirketin Burkina Faso\'daki maden sahasına çalışmak için giden 2 çocuk babası Okur\'un cenazesi uçakla Adana\'ya, ardından memleketi Düziçi\'ne getirildi. Yakınları tarafından devlet hastanesi morgundan alınan Okur\'un cenazesi, helallik alınmak üzere Uzunbanı Mahallesi\'ndeki babasının evine götürüldü. Annesi Hürü, babası Hanifi ve eşi Fatma Okur ile yakınları, uzun süre gözyaşı döktü. Yapılan dua ardından tabutunun önüne konulan fotoğrafına \'Şehit\' yazılan Okur için Yeni Mezarlık\'ta düzenlenen törene Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Osmaniye Milletvekilleri Mücahit Durmuşoğlu, MHP Milletvekili Ruhi Ersoy, Düziçi Kaymakamı Mustafa Koç, Düziçi Belediye Başkanı Ökkeş Namlı, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Serkan Esen, Okur\'un yakınları ve çok sayıda kişi katıldı.

İlçe Müftüsü Ramazan Sancak tarafından kıldırılan namaz ardından Mehmet Fatih Okur\'un cenazesi gözyaşları arasında toprağa verildi.

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