T24 LogoT24 Logo
Gündem

Burkina Faso'daki terör saldırısında ölen Okur, törenle toprağa verildi

İbrahim EMÜL/ DÜZİÇİ(Osmaniye), (DHA)- BATI Afrika ülkesi Burkina Faso'nun başkenti Vagadugu'daki bir Türk lokantasına düzenlenen terör saldırısında yaşamını yitiren 29 yaşındaki Mehmet Fatih Okur'un cenazesi Osmaniye'nin Düziçi İlçesi'nde düzenlenen töre

19 Ağustos 2017 17:54

İbrahim EMÜL/ DÜZİÇİ(Osmaniye), (DHA)- BATI Afrika ülkesi Burkina Faso\'nun başkenti Vagadugu\'daki bir Türk lokantasına düzenlenen terör saldırısında yaşamını yitiren 29 yaşındaki Mehmet Fatih Okur\'un cenazesi Osmaniye\'nin Düziçi İlçesi\'nde düzenlenen törenle toprağa verildi.
Bir maden şirketinde teknisyen olarak çalışan ve şirketin Burkina Faso\'daki maden sahasına çalışmak için giden 2 çocuk babası Okur\'un cenazesi uçakla Adana\'ya, ardından memleketi Düziçi\'ne getirildi. Yakınları tarafından devlet hastanesi morgundan alınan Okur\'un cenazesi, helallik alınmak üzere Uzunbanı Mahallesi\'ndeki babasının evine götürüldü. Annesi Hürü, babası Hanifi ve eşi Fatma Okur ile yakınları, uzun süre gözyaşı döktü. Yapılan dua ardından tabutunun önüne konulan fotoğrafına \'Şehit\' yazılan Okur için Yeni Mezarlık\'ta düzenlenen törene  Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Osmaniye Milletvekilleri Mücahit Durmuşoğlu, MHP Milletvekili Ruhi Ersoy, Düziçi Kaymakamı Mustafa Koç, Düziçi Belediye Başkanı Ökkeş Namlı, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Serkan Esen, Okur\'un yakınları ve çok sayıda kişi katıldı.
İlçe Müftüsü Ramazan Sancak tarafından kıldırılan namaz ardından Mehmet Fatih Okur\'un cenazesi gözyaşları arasında toprağa verildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

EMÜL DÜZİÇİOsmaniye DHA BATI AfrikaBurkina FasoVagaduguTürkMehmet Fatih OkurOsmaniye DüziçiBirOkurAdanaDüziçiYakınlarıUzunbanı MahallesiAnnesi HürüHanifiFatma OkurYapılanYeni MezarlıkOsmaniye Valisi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Sokağa sorduk; en son ne zaman sarıldınız, kime sarılmak isterdiniz,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24