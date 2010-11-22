-BURKİNA FASO'DA DEVLET BAŞKANI SEÇİMİ YAPILDI OUAGADOUGOU (A.A) - 21.11.2010 - Fakir Batı Afrika ülkesi Burkina Faso'da, devlet başkanlığı seçimi yapıldı. Burkina Faso'da sandıkların kapandığı akşam saatlerine kadar büyük bir sorun yaşanmadığı, başkente bazı seçmenlerin yetersiz kimlik bilgileri yüzünden oy kullanamadığı belirtildi. Sonucu Perşembe günü belli olacak seçimi, kanlı bir darbeyle iktidarı ele geçirdiği 1987'den beri ülkeyi yöneten 59 yaşındaki Devlet Başkanı Blaise Compaore'nin kazanacağına kesin gözüyle bakılıyor. Başkent Ouagadougou'da oyunu kullanan Compaore, seçimi kazanacağından emin olduğunu belirterek, seçmenleri oy kullanmaya davet etti. Burkina Faso'da 16 milyon kişinin yaşamasına rağmen kayıtlı seçmen sayısının 3 milyonun biraz üzerinde olduğu bildiriliyor. Dünyanın en fakir ülkelerinden biri olan Burkina Faso, Fransa'dan bağımsızlığını kazandığı 1960'tan beri 5 kez darbe gördü. Bugün 6 rakiple yarışan Devlet Başkanı Compaore, 2005'teki seçimde yüzde 80'den fazla, en yakın rakibi Stanislas Benewinde ise sadece yüzde 5 oy almıştı. Compaore, yeniden devlet başkanı seçilebilmek için anayasayı iki kez değiştirmişti. Burkina Faso, BM'nin İnsani Gelişme Endeksinde 169 ülke arasında 161. sırada bulunuyor.