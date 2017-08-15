Burkina Faso'da saldırıya uğrayan Türk restoranı, 'FETÖ'cü mü?

Burkina Faso'da "Aziz İstanbul" adlı Türk restoranına düzenlenen saldırıya ilişkin olarak Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama, kamuoyunda soru işaretlerine neden oldu. Söz konusu açıklamada ne restoranın adına yer verildi, ne de “Türk restoranı” ifadesi kullanıldı. Sadece bir Türk’ün öldüğü, bir Türk’ün yaralandığı belirtildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre; açıklamadaki bu ayrıntı, “Saldırının yapıldığı restoranın FETÖ mensuplarına ait olup olmadığı” sorusunu gündeme getirdi.

Restorana düzenlenen saldırıda 20 kişi hayatını kaybetmiş, 8 kişi yaralanmıştı.

Öğrencilerin mezuniyetlerini kutladığı, erkeklerin de bekarlığa veda için tercih ettikleri mekânın tatlılarıyla ünlü olduğu ifade edildi. 2009 yılında AA’nın geçtiği habere göre; restoran İstanbullu işletmeci Aziz Kaya ve ağabeyi Ali Kaya tarafından 2009’da açıldı.

BBC’nin haberine göre Vagadugu’da son günlerde yollardaki polis bariyerleri artmıştı. Mali’deki BM misyonunun sağladığı istihbaratlar, Mali’nin yanı sıra Burkina Faso’yu da alarma geçirmişti.