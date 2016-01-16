Burkina Faso’da El Kaide saldırısı; en az 23 ölü

Batı Afrika ülkesi Burkina Faso’nun başkenti Ouagadougou’da, yabancılar arasında popüler olan bir otel ve yanındaki kafeteryaya düzenlenen bombalı ve silahlı saldırıda 18 farklı ülkeden en az 23 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

Cihan Haber Ajansı’nın (CHA) haberine göre Saldırıyı El Kaide bağlantılı yerel Mağrip grubu üstlendi. Militanların 147 odalı Splendid Otel içerisinde bazı rehineleri alıkoyduğu bildirildi. Güvenlik güçlerinin saldırıdan 5 saat sonra otele düzenlediği operasyon sürüyor. Kimsenin yaklaştırılmadığı binadan patlama ve şiddetli silah sesleri geliyor. Patlayıcılar sebebiyle otelde çıkan kısmi yangın da devam ediyor. İçeride kaç kişinin rehin tutulduğu henüz bilinmiyor. Söz konusu otelin özellikle yabancılar ve Birleşmiş Milletler (BM) görevlileri tarafından tercih edildiği öğrenildi.

Yalgado Ouedraogo Hastanesi yöneticisi Robert Sangare, kuşatma sırasında 20 kişinin öldüğünü, kurşunla yaralanan 15 kişinin durumlarının ağır olduğunu, ölü sayısının artmasından endişe ettiklerini kaydetti.

Burkina Faso’da geçtiğimiz Eylül ayında gerçekleştirilen darbe girişiminde geçici Devlet Başkanı kısa bir süreliğine alıkonulmuştu. Burkina Faso Başbakanı Paul Kaba Thieba, 3 gün önce yeni kabinesini açıklamış, Devlet Başkanı Roch Marc Christian Kabore aynı zamanda Savunma Bakanlığı görevini de üstlenmişti.