T24 LogoT24 Logo
Dünya

Burkina Faso’da El Kaide saldırısı; en az 23 ölü

Saldırıda 15 kişi yaralandı

16 Ocak 2016 12:08

Batı Afrika ülkesi Burkina Faso’nun başkenti Ouagadougou’da, yabancılar arasında popüler olan bir otel ve yanındaki kafeteryaya düzenlenen bombalı ve silahlı saldırıda 18 farklı ülkeden en az 23 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

Cihan Haber Ajansı’nın (CHA) haberine göre Saldırıyı El Kaide bağlantılı yerel Mağrip grubu üstlendi. Militanların 147 odalı Splendid Otel içerisinde bazı rehineleri alıkoyduğu bildirildi. Güvenlik güçlerinin saldırıdan 5 saat sonra otele düzenlediği operasyon sürüyor. Kimsenin yaklaştırılmadığı binadan patlama ve şiddetli silah sesleri geliyor. Patlayıcılar sebebiyle otelde çıkan kısmi yangın da devam ediyor. İçeride kaç kişinin rehin tutulduğu henüz bilinmiyor. Söz konusu otelin özellikle yabancılar ve Birleşmiş Milletler (BM) görevlileri tarafından tercih edildiği öğrenildi.

Yalgado Ouedraogo Hastanesi yöneticisi Robert Sangare, kuşatma sırasında 20 kişinin öldüğünü, kurşunla yaralanan 15 kişinin durumlarının ağır olduğunu, ölü sayısının artmasından endişe ettiklerini kaydetti.

Burkina Faso’da geçtiğimiz Eylül ayında gerçekleştirilen darbe girişiminde geçici Devlet Başkanı kısa bir süreliğine alıkonulmuştu. Burkina Faso Başbakanı Paul Kaba Thieba, 3 gün önce yeni kabinesini açıklamış, Devlet Başkanı Roch Marc Christian Kabore aynı zamanda Savunma Bakanlığı görevini de üstlenmişti. 

ETİKETLER

el kaidesaldırıBurkina Faso

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24