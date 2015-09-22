Burkina Faso'da darbeci generale 'Teslim ol' çağrısı

Burkina Faso'da ordu, geçen hafta Perşembe günü darbe yapan General Gilbert Diendere'nin teslim olması için başkent Ouagadougou'ya girdi.

Burkina Fasolu güvenlik kaynaklarının verdiği bilgiye göre ordu yetkilileri ve devlet başkanlığı Muhafız Alayı Diendere arasında müzakereler devam ediyor.

Ülkede 27 yıldır iktidarda kalan eski devlet başkanı Blaise Compaore'ye yakınlığıyla bilinen General Diendere BBC'ye açıklamasında, krizin sona ermesi planına bölge liderlerinin destek vermesi durumunda iktidarı teslim etmeye hazır olduğunu söyledi.

Geçen hafta Çarşamba günü geçici devlet başkanı Michel Kafando'yu alıkoyan General Diendere ertesi gün kendisini devlet başkanı ilan etti.

Geçen haftadan bu yana çıkan çatışmalarda en az 10 kişi öldü, 100'den fazla kişi yaralandı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Fransa'nın Burkina Faso Büyükelçisi Gilles Thibault Twitter hesabından paylaştığı mesajda Kafando'nun ev hapsinden çıkarıldığını ve büyükelçilik konutunda olduğunu söyledi.

Burkina Faso ordusu, başkente ilerlemeden önce Muhafız Alayı'na silahlarını bırakmaları emrini verdi.

Askerlere af tartışması

AFP'ye konuşan Burkinabe emniyetinden Albay Serge Alain Ouedraogo "Darbe liderlerinin silahlar ateşlenmeden veya kan dökülmeden teslim olmalarını sağlamalıyız" dedi.

General Diendere ise, konumunu gizli tuttuğu yerden BBC'ye yaptığı açıklamada "Teslim olmak mı? O aşamaya henüz gelmedik… Görüşmelere devam etmek istiyoruz ve (Batı Afrika ülkeleri ekonomik topluluğu) Ecowas'ın kararlarını uygulamaya hazır olduğumuz söylemek işitiyoruz" diye konuştu.

Halktan özür dileyen General Diendere "en azından özür dileyebiliriz" dedi.

Ecowas'ın Salı günü Nijerya'da toplanması bekleniyor. Burkina Faso'da sivil yönetime geçilmesi, darbenin arkasındaki askerlere af ve Kasım ayı sonuna kadar seçimlere gidilmesi konularının masada olması bekleniyor.

Fakat darbeyi protesto edenler önerilerden, özellikle de askere af tanınması önerisinden memnun olmadıklarını söylüyor.

Bir protestocu "Burada Ecowas'a ihtiyacımız yok, uluslararası topluma da ihtiyacımız yok" dedi.