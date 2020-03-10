Burkina Faso'nun kuzeyindeki köylere saldırı: 43 ölü

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Afrika kıtasının batısında bulunan Burkina Faso'da çeşitli köylere peş peşe düzenlenen saldırılarda 43 kişi hayatını kaybetti.

Saldırılarla ilgili yapılan hükûmet açıklamasında kuzeyde hedef alınan iki köyde Fulani hayvancıların yaşadığı belirtildi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı, ancak geçen yıl Fulaniler ve diğer çiftçi toplumları sık sık birbirlerine Nijer, Mali ve Burkina Faso'da saldırılar düzenledi.

Sahel şeridinin birçok radikal İslamcı terör örgütüne de ev sahipliği yaptığı biliniyor.