Burkina Faso'daki bir hapishaneye baskın: Yaklaşık 60 mahkum firar etti

Burkina Faso'nun kuzeybatısındaki bir hapishaneye gece yarısı saldırı düzenleyen militanlar, yaklaşık 60 mahkumu serbest bıraktı.

Reuters'ta yer alan habere göre; güvenlik kaynakları, kalaşnikof ve ağır makineli tüfeklere sahip militanların, 4x4 araç ve motosikletlerle Nouna kasabasına girdiğini söyledi. Militanların, ofisleri yağmaladığı ve kaçmadan önce araçları ateşe verdiği öğrenildi.

Hapishane baskını sırasında can kaybı yaşanmadığı, ancak 1 milisin vurularak yaralandığı açıklandı.

Saldırının sorumluluğunu ise henüz üstlenen olmadı.

İki yerel yetkilinin aktardıklarına göre; baskın, kuzeydeki Dori ve Gorgadji kasabaları arasında kimliği belirsiz militanların, aralarında dokuz milis ve iki sivilin olduğu söylenen en az 11 kişiyi öldürmesinden birkaç saat sonra gerçekleşti.

Burkina Faso ordusu tarafından cuma günü yapılan açıklamada; geçen hafta meydana gelen diğer saldırılarda 11 asker, milis ve polis memurunun daha öldürüldüğü, ancak misilleme operasyonunda 20'den fazla militanın öldürüldüğü söylendi.