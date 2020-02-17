Burkina Faso'da kiliseye silahlı saldırı: 24 ölü, 18 yaralı

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Afrika kıtasında bulunan Burkina Faso ülkesinin kuzeyindeki bir Protestan kilisesine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 24 kişi hayatını kaybederken 18 kişi de yaralandı.

Yagha Bölge Valisi Col Salfo Kaboré, Pansi köyündeki kiliseye "bir grup silahlı teröristin girdiğini" ve çevreye ateş açıldığını dile getirdi. Kaboré, özellikle yerel halkın hedef alındığını dile getirdi.

Saldırının geleneksel pazar ayini sırasında meydana geldiğini ifade eden Kaboré, 24 ölü arasında papazın da olduğunu ve yaralıların yanı sıra kaçırılanlar olduğunu ifade etti.

Burkina Faso'nun kuzeyinde cihatçı grupların Hıristiyanları sıklıkla hedef aldığı biliniyor.