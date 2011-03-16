Burkay'dan Öcalan'a: Bir halkın kaderi gündemde. Şeref sahibi ol!

T24- İsveç'te yaşayan Kürt siyaset adamı Kemal Burkay, son günlerde Abdullah Öcalan'ın kendisi ve sanatçı Şivan Perwer hakkındaki sözlerini değerlendirdi. Burkay, "Öcalan canım benim, öyle yapma. sana inananlar için yaptıkların ayıptır. Tatlı canın için düşüncelerdesin. Ancak bir halkın kaderi gündemde. Şeref ve haysiyet sahibi ol” dedi.

Geçen hafta bazı gazete ve TV'lere yansıyan bir haberde, “37 yıl önceki bir davadan hakkında takipsizlik kararı verildiği ve böylece dönüşü için engel kalmadığının” ifade edildiğini kaydeden Burkay, şöyle konuştu:

"Bir kere 37 yıllık dava olmaz ve bu Türkiye gibi bir ülkede bile mümkün değildir! Adam bile öldürmüş olsam, dava 37 yıl sürmez, en geç 30 yıldan sonra zamanaşımına uğrar..."

Zaman gazetesinin haberine göre kendisi daha bu haberle ilgili bir şey dememişken, Öcalan'ın hücresinden, yıldırım hızıyla, orkestra şefinin sopasını uzattığını ve "KCK davasından binlerce kişi tutuklanırken hükümetin bir gecede 37 yıllık cezasını kaldırdığını" ileri sürdüğünü belirten Burkay, şöyle devam etti:

"Ne diyeyim şimdi; deveye 'boynun eğri' demişler, 'nerem doğru ki!' demiş... Ben de Öcalan'ın sözlerinin neresini düzelteyim? Savcının biri benimle ilgili herhangi bir davada takipsizlik kararı vermişse, bunda benim veya hükümetin bir günahı yok; savcılar, yargıçlar, ne bana bağlı, ne hükümete."

Burkay, "Dönüşümün hükümetle yapılan herhangi bir pazarlıkla ilgisi yoktur. Kürt sorununun çözümünde 'Muhatap alınma', 'görüşme' ve benzer şeyler de söz konusu değil. Bay Öcalan ve çevresi paniğe kapılmasınlar! 30 yıldan sonra ülkeme dönmek istiyorum, o kadar! Dönüşümle ilgili yakıştırmalar çirkin ve ayıptır" diye konuştu.

Öcalan'a, Iraklı Leyla Kasım'ı örnek gösteren Burkay, "Öcalan canım benim, öyle yapma. Sana ve sana inananlar için yaptıkların ayıptır. Tatlı canın için düşüncelerdesin. Ancak bir halkın kaderi gündemde. Şeref ve haysiyet sahibi ol.”