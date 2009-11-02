Burkay: PKK tek taraflı silah bırakırsa çözüme destek olur

30 yıldır İsveç'te sürgünde olan Kürt siyasetçi Kemal Burkay, 85 yıldır izlenen politikaların Kürt sorununu şiddetlendirdiğini belirterek, “Açılım olumlu. PKK’nın tek taraflı da olsa silahı bırakması iyi olur, onurlu olur, çözüme destek olur” dedi.



Burkay, Türkiye’ye dönen PKK’lıların zafer işareti yapmasını da, “PKK bunu Türkiye ve askeriyeye karşı zafer gibi göstermeye çalıştı. Çözüm yoluna çıkılmasına sevinmek başkadır, zafer işaretinin anlamı başkadır” diye eleştirdi. Hürriyet gazetesinin haberine göre, yaklaşık 30 yıldır İsveç’te yaşayan Kürt siyasetçi Kemal Burkay, Ankara’nın açılım girişimlerini ‘olumlu’ olduğunu söyleyerek, “PKK’nın tek taraflı da olsa silah bırakması onurlu olur” dedi. 72 yaşındaki Burkay, Almanya’nın Hamburg kentinde KOMKAR tarafından düzenlenen toplantıda, ‘Kürt Açılımı’nı değerlendirdi. “İçişleri Bakanı Beşir Atalay’ın, doğrudan değil ama dolaylı yoldan benimle görüşmek istediğini öğrendim” diyen Burkay, şöyle konuştu:



‘Ya hep, ya hiç’ olmaz



Açılım olumludur. Kürt sorunun çözümünde atılacak her ciddi ve olumlu adım kimden gelirse desteklerim. Bu konuda ‘ya hep, ya hiç’ mantığı yürütülemez. Akan kanın durması için küçük adımların atılması da önemli. 85 yıl izlenen politikalar Kürt sorunu çözmemekle beraber, büyüttü, şiddetlendirdi. Kürt açılımı eşitlik temelinde bir çözüm yolu olabilir.



Baykal ders almamış



Açılım sürecinde CHP lideri Deniz Baykal çok çirkin bir politika güttü. Baykal nasyonalist, statükocu bir tutumla AKP’nin Kürt ve Ermeni açılımını ihanet olarak niteliyor, korku ve kışkırtma politikası yapıyor. 85 yıllık tarihten ders almamış.



Zafer işareti yanlış



Türkiye’ye dönen PKK’lıların ülkeye girişte zafer işareti yapmalarını doğru bulmadım. PKK bunu Türkiye ve askeriyeye karşı alınmış bir zafer gibi göstermeye çalıştı. Çözüm yoluna çıkılmasına sevinmek başkadır, zafer işaretinin anlamı başkadır. PKK’nın tek taraflı da olsa silahı bırakması iyi olur, onurlu olur, çözüme destek olur. Biz silahı, şiddeti hep reddettik. Savaş yapmak kolaydır, zor olan barıştır.



‘Hadi gülümse’nin şarkı olduğunu kızım söyledi



Türkiye İşçi Partisi (TİP) kökenli Kemal Burkay siyasetçi olarak tanınıyor, ancak şair ve yazarlık yönü küçük bir grup tarafından biliniyor. Çeşitli dillere çevrilen onlarca roman, şiir ve çocuk kitabı olan Burkay’ın 1963’de yazdığı ‘Hadi gülümse’ şiirine Arto Tunç’un yaptığı besteyi Sezen Aksu ‘Gülümse’ adı ile aynı ismi taşıyan albümüne almıştı. “Bir kedim bile yok” mısrasıyla hafızalara kazınan melankolik parça hakkında Burkay, şiirinin bestelendiği çok sonra Türkiye’de yaşayan kızlarından öğrendiğini açıkladı. Burkay şöyle konuştu:



Sezen Aksu’nun açılıma desteği çok faydalı



“Bana izin talebi gelmedi, beste yapıldıktan sonra haberdar oldum. Daha sonra İstanbul’da benim çocuklarımı aramışlar. Onlar bana söylediler. Ama benden önce izin alınmamasını hiç sorun yapmadım. Parça güzel, hoşuma gitti. Sezen Hanım’dan veya şirketten herhangi bir talebim falan da olmadı. Zaten kendisiyle bugüne kadar hiç görüşmedik. Ne yüz yüze, ne telefonda. Hiç tanışma fırsatımız olmadı. Ama Sezen Aksu’nun açılımı destekleyici açıklamalarını olumlu ve faydalı buldum.”



Sevgi isimli şiirini de Türkiye’de çok tanınmış bir türkücünün bestelemek istediğini söyleyen Burkay, “Kendisiyle görüşme halindeyiz. Ondan habersiz adını açıklamam doğru olmaz. Belki birkaç ay içinde çıkar, güzel bir sürpriz olur” dedi.