Burkalı protestocuya sarılan polise soruşturma başlatıldı

Danimarka'da bir kadın polis hakkında, burkalı bir protestocuya sarıldığı gerekçesiyle soruşturma açıldı.

Adı açıklanmayan polis memurunun soruşturma geçirmesine neden olay, Danimarka'da peçenin yasaklanmasına karşı Ağustos ayında düzenlenen bir protestoda yaşandı.

Muhafazakar Venstre partisi üyeleri, fotoğrafın medyada yer alması sonrası, kadın polis hakkında şikayette bulunmuştu.

Polisin savunmasını üstlenen avukat ise, müvekkilinin 'diyalog polisi' rolüne uygun hareket ettiğini söyledi.

1 Ağustos itibariyla Danimarka'da, "toplum içinde yüzü saklayan" tüm kumaşların giyilmesi yasaklandı.

Yasak kararında Müslüman kadınlara açık bir atıf yapılmıyor ancak peçe giyenlerin, 1000 Danimarka kronu ile cezalandırılacağını belirtiyor.

Yasağı ikinci kez uymamakta ısrar edenlere ise 10 katı fazla para cezası verilmesi öngörülüyor.

'Polis hiçbir zaman taraf olmamalı'

Şikayet dilekçesini veren Venstre partisi üyesi Marcus Knuth, bu hareketin, "Danimarka polisinin yasalardan çok burka protestocularına sempati duyduğu izlenimi" verdiğini savundu.

Knuth ülke medyasına yaptığı açıklamada, "Polis siyasi bir tartışmada isteyerek ya da istemeden hiçbir zaman taraf olmamalı" dedi.

Kadın polisin avukatı Torben Koch ise Reuters haber ajansına, müvekkilinin, protestolarda gerilimi azaltmakla görevli biri olarak, diyalog polisi rolüne uygun hareket ettiğini söyledi.

Fransa Nisan 2011'de yüzü tamamen kapatan örtünün toplum içinde giyilmesini yasaklayan ilk Avrupa Birliği ülkesi olmuştu.

Hemen birkaç ay sonra da Belçika benzer bir kararı uygulamaya koydu.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, 2017 yılında Belçika'nın peçe yasağının, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne aykırı olmadığını hükme bağladı.

Birçok Avrupa Birliği ülkesinde benzer yasaklar yürürlüğe konuluyor.