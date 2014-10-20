Burkalı kadın operadan kovuldu



Paris’teki Bastille Operası'nın Direktör Yardımcısı Jean-Philippe Thiellay, AFP ajansına yaptığı açıklamada “La Traviata” operası sergilenirken burkalı kadının dışarı atıldığını doğruladı. Thiellay, kadının orkestranın arkasındaki ilk sırada oturduğunu ve yalnızca gözleri açıkta kalacak şekilde kapalı olduğunu söyledi. Thiellay kadına ya burkasını çıkarması ya da gitmesinin söylendiğini, bunun üzerine söz konusu kadının yanındaki kişiyle birlikte binayı terk ettiğini belirtti. Korodaki bazı solistlerin, sorun çözülene kadar performansa devam etmeyi reddettiği öne sürüldü.

Thiellay, olay hakkında operanın ikinci yarısında bilgilendirildiğini söyledi. Fransa medyasında yer alan haberler göre, çift bir Körfez ülkesinden Fransa'ya turist olarak geldi. Olayın ekim ayının başında cereyan ettiği ifade ediliyor.

Olayın ardından Fransa Kültür Bakanlığı’nın, tüm izleyicilerin ve ziyaretçilerin Fransa yasalarına riayet etmesini sağlamak amacıyla tiyatrolara, müzelere ve diğer kamu kurumlarına gönderilmek üzere bir talimatname hazırlığında olduğu belirtiliyor.

Fransa’da 2011 yılından bu yana kamuya açık alanlarda burka giyilmesi yasak. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, konuya ilişkin kararında yasağın özel hayatın mahremiyeti ve düşünce, din özgürlüğü haklarını ihlâl etmediğine hükmetmişti.