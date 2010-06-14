Burka yasağı İspanya'da yaygınlaşıyor

T24- İspanya’da ilk olarak 28 Mayısta Katalonya’nın Lleida kentinde böyle bir yasağın getirilmesinin ardından Barselona, Girona, Tarragona, Reus gibi diğer Katalan kentleri de benzer yasalar çıkarmak için çalışmalar yürütüyor.



Radikal gazetesinden yer alan habere göre, Barselona Belediye Başkanı Jordi Hereu, kimliğini açıkça göstermeyen, yüzü kapatan burka türü giysiler giyen kişilerin kamu yerlerine alınmaması yolunda önümüzdeki günlerde bir kararname imzalayacağını ve bunun belediyenin tüm kurumlarına dağıtılacağı açıklamasını yaptı.





Katalonya özerk yönetim parlamentosu başkanı Ernest Benach da, "21. Yüzyılda kadınların burka giymesi bir barbarlık" açıklamasında bulundu.





İspanya’da burkanın yasaklanması için en aktif parti olan ana muhalefetteki Halk Partisi’nin (PP) bazı temsilcileri, burkanın sokakta bile yasaklanmasını talep ediyor. PP tarafından Senato’ya sunduğu bir önergede, burkanın İspanya’daki tüm kamu alanlarında yasaklanmasının ele alınması istenmişti.





Öte yandan İspanya’daki Müslümanlara ait bazı kuruluşlar burka yasağına karşı çıkarak, Anayasa Mahkemesi’ne itiraz için yasal çalışmalar başlattıklarını duyurdular.