Burj Dubai açılıyor

T24 - Dünyanın en uzun binası Burj Dubai, 4 Ocak 2010 tarihinde düzenlenecek bir törenle açılacak





Birleşik Arap Emirlikleri Haber Ajansı WAM, 800 metre uzunluğundaki Burj Dubai'nin, 4 Ocak'ta Şeyh Muhammed Bin Raşid Al Maktum tarafından resmen açılacağını duyurdu.



21 Eylül 2004 tarihinde yapımına başlanan Burj Dubai, Mimar Adrian Smith tarafından inşa edildi. Yaklaşık 4,1 milyar dolara mal olan dünyanın en uzun binası Burj Dubai için 330 bin metreküp beton döküldü, 39 bin ton çelik kullanıldı ve toplam 22 milyon saat çalışıldı.

