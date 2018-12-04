Burhaniyeli öğrenciler 3 yılda 6 bin kitap bağışladı

Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Burhaniye ilçesinde, lise öğrencileri ‘Armağanınız Kitap Olsun\' ve \'Kitap Dostu İş Yeri\' projeleri ile 3 yılda yurdun çeşitli yerlerindeki okullara 6 bin kitap bağışında bulundu.

Burhaniye Anadolu Lisesi öğrencileri, \'Armağanınız Kitap Olsun\' ve \'Kitap Dostu İş Yeri\' projeleri ile yurdun çeşitli yerlerindeki okullara kitap bağışında bulunuyorlar. Proje danışmanlığını Edebiyat Öğretmeni Mutlu Sami Kızılcık’ın yaptığı gönüllüler, projeleri ile yurt genelinde birçok okula 6 binden fazla kitap kazandırdı. Okumak için tüm engelleri ve bahaneleri ortadan kaldırmak adına yola çıkan gönüller, Van-Tuşba Şehit Soner İdil Ortaokulu\'na topladıkları 210 kitabı kargoyla gönderdi. Kitap okumaya ve okutmaya sevdalı öğrenciler, kitap okumanın gücüne inandıklarını söylerken, Okul Müdürü Fehmi Gür de öğrencilere teşekkür etti.

Bu örnek projeyi hayata geçiren öğrencileri desteklediklerini söyleyen Müdür Gür, \"Danışman öğretmenimiz Kızılcık’ın öncülüğünde bir araya gelen öğrencilerimiz örnek bir çalışmaya imza attı. Bu güne kadar değişik okullara 6 binden fazla kitap kazandırıldı. Şimdi de 210 kitabı Van’a gönderdiler. Hepsini kutluyorum\" dedi.



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