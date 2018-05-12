Burhaniye'de çiftçiler yağmur duası etti

Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR\'in Burhaniye ilçesinde çiftçiler yağmur duası etti, pilav hayrı yaptı.

Burhaniye\'ye 13 kilometre uzaklıktaki kırsal Ağacık Mahallesi\'nde çiftçiler ve vatandaşların düzenlediği pilav hayrına, Burhaniye Kaymakam Hüseyin Öner, Burhaniye Belediye Başkanı AK Partili Necdet Uysal, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Alim Burak Çelik, Burhaniye Ziraat Odası Başkanı Ali Duman ile birlikte yaklaşık bin kişi katıldı. Pilav hayrı öncesinde, Ağacık Mahallesi\'ndeki camide namaz kılındı. Daha sonra köylülerin imece ile hazırladığı pilav ve ayran konuklara dağıtıldı. İkramların ardından imam Abdülkadir Kılıç tarafından bolluk, bereket, kardeşlik ve yağmur duası edildi.

İlçe Ziraat Odası Başkanı Ali Duman, “Bu hayırlarda bir araya gelen çiftçiler birbirleriyle tanışıp kaynaşmaktadır. Bu da dostlukları pekiştirmektedir. İnşallah devamı gelir” dedi. Ağacık Mahalle Muhtarı Hasan Dayı ise \"Senelerdir biz bu hayrı yapıyoruz. Köydeki herkes katkıda bulunuyor. Bu hayrı imece usulü yapıyoruz. Hayrımıza yaklaşık bin kişi katıldı. Kaymakamımız ve Belediye Başkanımız da hayrımıza katıldı. Yağmur da yağdı. Çok sevinçliyiz. Hayrımıza katılanlara çok teşekkür ediyoruz\" diye konuştu.



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