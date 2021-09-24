Burhan Sönmez, PEN International‘ın yeni başkanı oldu

PEN International‘ın yeni başkanı Burhan Sönmez oldu. Türkiye'yi temsil eden Burhan Sönmez'in Pen International'ın kapanış seremonisinde başkan seçildiği açıklandı.

Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat için Vakıf'ın da (TAKSAV) kurucuları arasında yer alan Sönmez'in romanları 40'tan fazla ülkede yayınlanıyor.

Burhan Sönmez kimdir?

1965'te Haymana'da dünyaya gelen Burhan Sönmez, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Uzun yıllar İngiltere'de yaşayan Sönmez'in ilk romanı Kuzey, 2009 yılında yayımlandı. İkinci romanı Masumlar 2011'de çıktı. İstanbul İstanbul 2015'te ve Labirent 2018'de yayımlandı. Son romanı Taş ve Gölge 2021'de okurlarla buluştu.

Sönmez, 2017 yılında New York'ta verilen Vaclav Havel Ödülü'nü, 2018 yılında ise Londra'da verilen EBRD Edebiyat Ödülü'nü aldı. Masumlar ile 2011 yılı Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Sedat Simavi Edebiyat Ödülü'ne değer görüldü. Aynı zamanda İzmir Saint Josef Ödülü'nü aldı.

Bir Dersim Hikâyesi (Metis, 2012), Bana Adını Söyle (YKY, 2014) ve Gezi (Almanca, Binooki, 2014) adlı öykü derlemelerine öyküleriyle katılan Burhan Sönmez, Bursa Yazın ve Sanat Derneği tarafından verilen 2015 yılı Öykü Onur Ödülü'nün de sahibi oldu.

Şair William Blake’in Cennet ile Cehennemin Evliliği kitabını Türkçeye çevirdi (Ayrıntı, 2016). O DTÜ’de edebiyat üzerine dersler verdi.

ABD’de Vaclav Havel Ödülü’ne (2017), Britanya’da EBRD Edebiyat Ödülü’ne (2018) değer görüldü.