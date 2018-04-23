Burhan Kuzu'nun "CHP bitti" sözüne yanıt: Evet bitti, okeye dönüyor

AKP İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu'nun "CHP artık bitmiştir. Siyasi bir meftadır" sözlerine 'Hayata Dönüş' operasyonu sırasında bir kolunu kaybeden ve KHK ile kamudaki görevinden ihraç edilen Veli Saçılık yanıt verdi. Saçılık, "CHP bitti, okeye dönüyor" dedi.

15 CHP milletvekili, 3 Kasım 2019'dan 24 Haziran 2018'e çekilen cumhurbaşkanlığı seçimi için partilerinden istifa ederek İyi Parti'ye katıldı. Bu isimlerin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla istifa ettiği bildirildi. Böylece Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) bulunan İyi Partili milletvekili sayısı 20'ye ulaştı ve partinin grup kurmasının önü açıldı. 15 CHP'linin İyi Parti'ye geçmesi kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Yaşananlara kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yanıt veren Kuzu, "CHP artık bitmiştir. Siyasi bir meftadır. Ruhuna El Fatiha!" yorumunu yaptı.