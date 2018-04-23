T24 LogoT24 Logo
Gündem

Burhan Kuzu'nun "CHP bitti" sözüne yanıt: Evet bitti, okeye dönüyor

Dün 15 CHP'linin İyi Parti'ye geçmesi sosyal medyanın gündemine oturdu

23 Nisan 2018 14:18

AKP İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu'nun "CHP artık bitmiştir. Siyasi bir meftadır" sözlerine  'Hayata Dönüş' operasyonu sırasında bir kolunu kaybeden ve KHK ile kamudaki görevinden ihraç edilen Veli Saçılık yanıt verdi. Saçılık, "CHP bitti, okeye dönüyor" dedi.

15 CHP milletvekili, 3 Kasım 2019'dan 24 Haziran 2018'e çekilen cumhurbaşkanlığı seçimi için partilerinden istifa ederek İyi Parti'ye katıldı. Bu isimlerin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla istifa ettiği bildirildi. Böylece Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) bulunan İyi Partili milletvekili sayısı 20'ye ulaştı ve partinin grup kurmasının önü açıldı. 15 CHP'linin İyi Parti'ye geçmesi kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Yaşananlara kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yanıt veren Kuzu, "CHP artık bitmiştir. Siyasi bir meftadır. Ruhuna El Fatiha!" yorumunu yaptı.

ETİKETLER

burhan kuzuhaberaçıklamaokeye dönüyor
","articleSection":"Gündem","publisher":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"datePublished":"2018-04-23T14:18:00+03:00","genre":"News","mainEntityOfPage":"https://t24.com.tr/haber/burhan-kuzunun-chp-bitti-sozune-yanit-evet-bitti-okeye-donuyor,611936","author":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"url":"https://t24.com.tr/haber/burhan-kuzunun-chp-bitti-sozune-yanit-evet-bitti-okeye-donuyor,611936"}]

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24