Burhan Kuzu'dan Reza Zarrab yorumu: Trump tüccar mantığıyla para koparmaya çalışıyor

AKP İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu, ABD’nin İran’a yönelik ambargosunu deldiği iddiasıyla tutuklu yargılandığı davada ‘sanık’tan ‘tanık’ durumuna geçen Türkiye ve İran vatandaşı Reza Zarrb’ın durumuna ilişkin yaptığı değerlendirmede “ABD, Türkiye'yi zor duruma sokmak istiyor. Trump'ın tüccar mantığıyla para kopartmaya çalıştığı bir durum. Bizde para falan yok Trump, işine bak" ifadelerini kullandı.

CNN Türk'te, Şirin Payzın'ın sunduğu 'Ne oluyor' programına katılan AKP İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu, Reza Zarrab davasını değerlendirdi. Kuzu şöyle konuştu:

"Bu davanın hiçbir temeli yok. Ortada suç falan yok. ABD, Türkiye'yi zor duruma sokmak istiyor. Trump'ın tüccar mantığıyla para kopartmaya çalıştığı bir durum. Bizde para falan yok Trump, işine bak" diye konuştu. Kuzu, Şirin Payzın'ın, "Zarrab'ın itirafçı olması endişe veici mi?" sorusuna ise, "Diyelim ki kuralları deldik. Ne yapacaksın? ABD'ninki tek taraflı hakimlik, tek taraflı savcılık, tek taraflı mahkumiyet. Davanın temeli yok…" ifadelerini kullandı.