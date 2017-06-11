Burhan Kuzu’dan 'kopyala yapıştır' tweet

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki gün PKK'nın düzenlediği belirtilen saldırıda hayatını kaybeden 8 aylık öğretmen Aybüke Yalçın'ın arkasından bir mesaj paylaştı. AKP'li Burhan Kuzu da bir gün sonra aynı mesajı paylaştı.

Kuzu'dan açıklama

Burhan Kuzu, daha sonra konuyla ilgili şu mesajı yazdı:

"Aybüke Yalçın öğretmenimizin teröre kurban gitmesini kınama mesajını Sinan Çiftçi'den aldım.Kılıçdaroğlunun danışmanları da oradan almış."

Ne olmuştu?

Önceki gün, Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK’lıların düzenlediği belirtilen saldırının ortasında kalan, sekiz aylık müzik öğretmeni Aybüke Yalçın, kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Saldırının ardından Kılıçdaroğlu, Twitter'dan yayınladığı mesajında, "Karnelerin alındığı günde, çiçeği burnunda bir öğretmen Aybüke Yalçın'ı aramızdan alan, onu hayallerinden koparan teröre lanet olsun!" dedi. Kılıçdaroğlu bu mesajı, 9 Haziran saat 18:24'te yayınladı.

Bir gün sonra da AKP'li Burhan Kuzu aynı mesajı yayınladı. Kuzu'nun noktalama işaretlerini de olduğu gibi alması dikkat çekti.

İntihal iddiaları

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Burhan Kuzu'ya, profesörlüğe yükselmek için girdiği jüride intihal nedeniyle ceza alıp almadığını ve bu olay sonrası jürinin değiştirilip değiştirilmediğini sormuştu.

Mahmut Tanal'ın Twitter'dan Burhan Kuzu'yu etiketleyerek dile getirdiği soru şöyleydi:

Prof yükseltme jürisinde hakkınızdan intihal nedeniyle soruşturma açılıp ceza aldınız mı? Bu işlem sonucunda jüri değiştirildi mi?

Burhan Kuzu da bunun üzerine Tanal’a “H..S” yazarak cevap vermişti.

"H.S."

Anayasa profesörü Kuzu, daha önce yine kullandığı “H.S.” ifadesinin ne anlama geldiğini T24’e şu sözlerle anlatmıştı:

“Hadi sen de demek istedim ama yoruma açık. Argo haliyle yorumlanabilir. O anlamda da kullanmış olabilirim. Kim nasıl istiyorsa öyle anlasın”