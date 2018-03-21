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Burhan Kuzu'dan Kılıçdaroğlu'na: Tam bir kıskançlık

AKP'li Kuzu, CHP Genel Başkanı'nın Afrin operasyonuyla ilgili sözlerini eleştirdi

21 Mart 2018 18:49

AKP İstanbul Milletvekili, Anayasa Profesörü Burhan Kuzu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında Afrin merkeze girilmesinin ‘hükümetin değil Türk Silahlı Kuvvetleri’nin başarısı’ olduğu yönündeki açıklamalarını ‘tam bir kıskançlık’ diye nitelendirdi. 

Kişisel Twitter hesabından değerlendirmelerde bulunan Kuzu, "Kılıçdaroğlu 'Afrin merkezine girmeyelim' demişti ama farkında olmadan girmişiz!!. Üstelikte en kolay Afrin merkezine girildi. Neyse yine de bu sonuçtan Kemal Bey de memnun olmuştur herhalde. Kemal Bey Afrin zaferi için 'Ordumuzu tebrik ediyorum’ demiş. Ancak ‘Ordu, hükümetin hatalarını düzeltti’ gibi bir laf da etmiş. Aklı sıra başarıda hükümetin katkısı olmadığını ifadeye çalışmış. Tam bir kıskançlık. Neyse, yine de başarıyı kabullenmesi önemli bir aşama. Buna da şükür” dedi. 

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, “Defalarca dedik ki 'Şu Ortadoğu bataklığına girmeyin.' Suriye’de demokrasi yokmuş, e sende de yok. Oraya müdahale ettiler, TIR’larla silah gönderdiler, Müslümanı Müslümana öldürttüler. Bir kısmını ABD, diğerini Rusya verdi. Onlar parayı kazandılar canının feda eden oradaki Müslümanlar oldu. Hükümet, Türkiye maşası oldu onların. Ordumuz siyasilerin yaptığı hataları düzeltmeye çalışıyor. Canını feda ederek vatan uğruna mücadele ediyor” ifadelerini kullanmıştı.

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