T24 LogoT24 Logo
Gündem

Burhan Kuzu'dan Donald Trump'a: Ah ah, bu saçma kararı almadan önce keşke bana telefon etseydin

"Anlıyorum içeride seni limon gibi sıkıyorlar, adam yerine koymuyorlar..."

07 Aralık 2017 12:55

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kudüs'ün başkent olarak tanıma kararını açıklaması ve Kudüs'ü İsrail'in resmi başkenti olarak tanıdığını duyurmasına AKP İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Burhan Kuzu tepki gösterdi.

Kuzu kişisel Twitter adresinden Trump için, "Ah Trump ah! Kudüs için alacağın kararı almadan bir de benimle telefonla görüşseydin! Anlıyorum içeride seni limon gibi sıkıyorlar ve adam yerine koymuyorlar;ama çıkış yolu Kudüs için aldığın bu saçma karar olmamalıydı. Benimle görüşseydin Kayserili olarak bir yol gösterirdim sana" diye yazdı.

Kuzu'nun konuyla ilgili olarak attığı tweetler şu şekilde:

ETİKETLER

burhan kuzuhaberaçıklamatrumpah ah

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Antalya Büyükşehir Belediyesi ihaleyi iptal etmişti: Alkoçlar'ın da ortağı olduğu...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24