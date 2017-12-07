Burhan Kuzu'dan Donald Trump'a: Ah ah, bu saçma kararı almadan önce keşke bana telefon etseydin

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kudüs'ün başkent olarak tanıma kararını açıklaması ve Kudüs'ü İsrail'in resmi başkenti olarak tanıdığını duyurmasına AKP İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Burhan Kuzu tepki gösterdi.

Kuzu kişisel Twitter adresinden Trump için, "Ah Trump ah! Kudüs için alacağın kararı almadan bir de benimle telefonla görüşseydin! Anlıyorum içeride seni limon gibi sıkıyorlar ve adam yerine koymuyorlar;ama çıkış yolu Kudüs için aldığın bu saçma karar olmamalıydı. Benimle görüşseydin Kayserili olarak bir yol gösterirdim sana" diye yazdı.

Kuzu'nun konuyla ilgili olarak attığı tweetler şu şekilde: