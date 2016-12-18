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Burhan Kuzu'dan Davutoğlu'na: Düşürmediğin uçak için "Talimat verdim, düşürdüm" denir mi ya!

"Uçağın düşürülmesinden sonra NATO, Türkiye'yi yalnız bıraktı"

18 Aralık 2016 14:56

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Burhan Kuzu, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun düşen Rus uçağı ile ilgili söylediği "Emri ben verdim" sözlerini eleştirerek "Düşürmediğin uçağa niye düşürdüm diyorsun. 'Talimat verdim, düşürdüm' denir mi ya" eleştirisini yöneltti.

CNN Türk'te Hakan Çelik'in sunduğu 'Hafta Sonu' programına konuk olan Kuzu, uçağın düşürülmesinden sonra NATO'nun Türkiye'yi yalnız bıraktığını söyledi.

Kuzu'nun ilgili açıklaması şöyle:

"'Amerika düşürdü' deniyor, 'FETÖ'nün köpekleri' düşürdü deniyor. Bilmem kim, deniyor. Başbakan Davutoğlu da 'biz düşürdük' deyiverdi o arada. O da ayrı bir yanlış, bana sorarsan. Düşürmediğin uçağa niye 'düşürdüm' diyorsun. 'Talimat verdim, düşürdüm' denir mi ya. Böyle bir şey var mı..."

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