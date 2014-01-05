Burhan Kuzu'dan Arınç'a 'çıt çıt çıt' yanıtı: Fırça olarak kabul etmem

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın, AKP’li bakan, milletvekili ve danışmanların sosyal medya üzerinden mesaj vermelerini, "çıt çıt çıt; Twitter" diyerek eleştirmesine yanıt veren AKP’li Burhan Kuzu, “Bazılarının son tweetlerle ilgili olarak şahsıma fırça attığı yorumlarını kabul etmem. Herkes kendi kanaatini söylüyor. Bunlar tavsiye olabilir” dedi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç, AKP İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu başta olmak üzere, AKP’li bakan, milletvekili ve danışmanların sosyal medyadan mesaj vermelerini “Biz tweet hesabımızdan kimseyi rencide edecek, flaş bir şeyler yazalım, 'trend topic' olsun hevesinde değiliz. Ama bu öyle bir hastalık haline geldi ki, çıt çıt çıt, sabahtan akşama kadar bunlarla uğraşıyorlar. Bu işten vazgeçsinler, öncelikle bakanlar. Danışman sıfatı taşıyan insanlar çıt çıt çıt, şu kadar tweet attım, şu kadar retweet aldı, elinin körü oldu. Bunlar, iş değil” sözleriyle eleştirmişti.

Kuzu, Arınç'ın "Twitter'ı çok kullanıyorlar" eleştirisine, bizzat Twitter üzerinden yanıt verdi. Kuzu da doğrudan Arınç'ın ismini kullanmadı, ancak attığı mesajlar Başbakan Yardımcısı'nın br gün önce kendisine yönelik eleştirilerine yanıt olarak yorumlandı.

Kuzu, Twitter'dan şu mesajı verdi;

"Bazılarının son tweetlerle ilgili olarak şahsıma fırça attığı yorumlarını kabul etmem.Herkes kendi kanaatini söylüyor.Bunlar tavsiye olabilir."

Kuzu, bir sonraki twitinde de yine isim vermeden Arınç'a, sert mesajlar vermeden önce, "görüşme" çağrısı yaptı. Kuzu şöyle dedi;

"Partimize çağrım; Bu sıkıntılı süreçte bir arkadaşın açıklamaları hakkında yorum yapmadan onunla ön görüşme yapmak uygun olsa gerektir."

‘Gülen'le 2004'te görüştüm...’

Kuzu, son dönemde yine sosyal medyada paylaşılan, Fethullah Gülen'le görüşmesine ilişkin fotoğraflara ve bu fotoğraflar üzerinden yapılan eleştirilere de açıklık getirdi. Kuzu şöyle dedi;

"Hoca Efendi ile operasyon öncesi görüştüm gibi saçma bir iddia ortaya atılmıştır.Bu fotoğraf 2004'e aittir. Hoca Efendi ve Cemaat ile geçmiş defter karıştırılarak yeni fitne çıkarmak isteyenler var.Ben 2004'teABD'de kendisini ziyaret etmiştim. Birileri oturdukları yerden ahkam kesiyor.Durakta beklemeden hep giden arabaya binen bu tipler tescilli ve sicillidir.Vatadaş onları biliyor. Ben Ak Partinin kurucu üyesiyim.O gün Tayyip Beyin yanında yer almaktan korkup arabaya sonradan binenler şimdi ahkam kesiyorlar. Ben hiçbir zaman şahsi hesap yapmadım;bunu yapsaydım bugün çok farklı yerlerde olurdum.Ülkeyi ve Başbakanı sıkıntıya sokacak tutumum olmadı.Anayasa Hukuku profesörüyüm ne yaptığımı iyi bilirim;ömrüm haksızlık karşısında dik durmak oldu.Bunun bedelini meslek hayatımda ağır ödedim."