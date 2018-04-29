Burhan Kuzu'dan Abdullah Gül'e: Hemşehrimi tanıyamamışım, sevgimiz bitmiştir!

AKP İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın karşısına muhalefetin ortak adayı olarak çıkacağı iddia edilen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e tepki gösterdi.

Gül'ün dün (28 Nisan 2018) yaptığı açıklamalara da değinen Kuzu, "Bizim ağrımıza gitti. Abdullah Gül sevgimiz bitmiştir" dedi. Kuzu, Gül'le hemşehri olduklarını hatırlatarak "Benim bildiğim Abdullah Bey böyle bir oyuna gelmez' demiştim. İyi tanıyamamışım demek ki" ifadesini kullandı.

CNN Türk'te Doğan TV Ankara Temsilcisi Hakan Çelik'in sorularını yanıtlayan Kuzu, "Hukuken aday olma hakkı olabilir, aday olmak her vatandaşın hakkıdır. Ama ben bunu vefa anlamında söylüyorum" diye konuştu.

Gül ne demişti?

Konuya ilişkin olarak Ayazağa Kasrı'nda açıklamalarda bulunan Gül, "Çok geniş bir mutabakat olması durumunda üzerime düşeni yapmaktan kaçmayacağımı söyledim. Geniş bir mutabakatın ortada olmadığı gözükmüştür. Adaylığımla ilgili bir süreç söz konusu değildir" demişti.

Gül, AKP iktidarına yönelik olarak da şunları söylemişti:

"AK Parti’den bazı arkadaşların da benimle ilgili konuşmalarına da şunu söylemeden geçemeyeceğim. AK Parti’nin kuruluşunda yer almış birisi olarak bu ilkeleri bu prensipleri destekliyorum. Kendileri ile ilgili şahsi meselem, sıkıntım yok. Ben sadece politikalar, gelecek vizyonu ile ilgili bu. Benimle ilgili zaman zaman saygısızlık boyutuna ulaşan sözleri söyleyenlere de şunu söylemek isterim. Başlarını iki ellerinin arasına alıp bugün söylediklerini bir muhasebe etsinler."